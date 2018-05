Governo Lega-5stelle, il libro dei sogni costa 100 miliardi: tutte le promesse sono debito

Il contratto Lega-5stelle? trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale, dalla riforma delle pensioni, l'introduzione di un reddito di cittadinanza e la flat tax: eppure il "Contratto per il governo del cambiamento" stato pubblicato oggi da Lega e M5s appare davvero il libro dei sogni.

Secondo una prima valutazione dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presieduto da Carlo Cottarelli, il programma avrebbe un impatto sul bilancio dello stato devastante: il totale delle misure è ha debito di oltre 100 miliardi.

Questa tabella indica il costo delle misure contenute nel contratto scritto da M5s e Lega, insieme alle entrate che deriverebbero dalle misure indicate per le coperture. Dove si trova quella montagna di soldi?

In particolare:

l'introduzione della Flat Tax avrebbe un peso di 50 miliardi;

avrebbe un peso di 50 miliardi; 12 miliardi e mezzo sono necessari per evitare l'aumento dell'iva;

L'eliminazione delle accise sulla benzina comportano minori entrate per 6 miliardi di euro;

comportano minori entrate per 6 miliardi di euro; L'introduzione di un reddito di cittadinanza e di una pensione di cittadinanza graverebbero per 17 miliardi sui conti pubblici;

e di una graverebbero per 17 miliardi sui conti pubblici; contestualmente occorrono 2 miliardi per rafforzare i centri dell'impiego nell'ottica delle misure volte al reddito di cittadinanza;

nell'ottica delle misure volte al reddito di cittadinanza; per riformare le pensioni agevolando l'uscita dal mercato del lavoro occorrono 5 miliardi per le categorie ancora escluse e altri 8 miliardi per abbassare l'età pensionabile secondo lo schema della quota 100;

agevolando l'uscita dal mercato del lavoro occorrono 5 miliardi per le categorie ancora escluse e altri 8 miliardi per abbassare l'età pensionabile secondo lo schema della quota 100; Il contratto di governo prevede numerose politiche per la famiglia (asili nido gratuiti, premio economico a maternità conclusa, sgravi fiscali per baby sitter), anche qui un aggravio che può arrivare fino a 17 miliardi a seconda dell'entità delle misure;

(asili nido gratuiti, premio economico a maternità conclusa, sgravi fiscali per baby sitter), anche qui un aggravio che può arrivare fino a 17 miliardi a seconda dell'entità delle misure; il contratto prevede di incrementato di 0,35 punti di Pil la spesa per investimenti, ovvero maggiori spese per 6 miliardi;

Nuove regole per il gioco d'azzardo: stimato un "buco" da 5 miliardi per l'erario;

nel pacchetto sicurezza si ipotizza l'assunzione di personale nelle forze dell'ordine.

Dove prendere i soldi? il Capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio assicura che i soldi ci sono ma le coperture indicate nel contratto sono esigue.

Il contratto di governo prevede la riduzione del numero di parlamentari a 945 a 600. Il calcolo del risparmio è effettutato sulle spese per indennità, la diaria e le spese e per l'esercizio del mandato secondo il Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica quantifica risparmi per appena 100 milioni di euro. Parimenti è il risparmio che deriverebbe dall'eliminazione delle pensioni d'oro e dei vitalizi.

Si è ipotizzata una riduzione del 20% degli stanziamenti per le missioni internazionali, altri 200 milioni in meno nel conto delle spese.

In sintesi: il buco nei conti pubblici è compreso tra i 108 e i 125 miliardi di euro, extracosti a deficit che finirebbero per gravare sul debito pubblico.

La reazione dei mercati sale spread, crolla la Borsa

Persiste la volatilità sui titoli di Stato dell'Italia, con i rendimenti dei Btp a 10 anni - cartina di tornasole della tensione sui mercati - che salgono al 2,22 per cento a metà seduta. Incrementi dovuti a vendite sui bond tricolore e conseguenti cali del prezzo (su queste emissioni tassi e quotazioni sono in un rapporto inversamente proporzionale), che fanno allarmare il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi equivalenti, lo spread a 159 punti base. Secondo la piattaforma Mts risulta di 6 punti base più alto rispetto alla chiusura di ieri.

Il contratto parte dal "funzionamento del governo e dei gruppi parlamentari" per chiudersi con Università e ricerca. Tra i temi toccati ci sono il conflitto di interessi; debito pubblico e deficit; flat tax; "immigrazione: rimpatri e stop al business"; lo "stop alla legge Fornero"; i campi nomadi; l'Unione europea.

Se Salvini rivendica di aver inserito nel contatto tanti punti del programma del centrodestra - dalla sicurezza alle pensioni, dall’immigrazione al lavoro, dalla legittima difesa alla Flat Tax, dalla chiusura dei campi Rom agli asili gratis per le famiglie italiane, dall’Autonomia delle Regioni alla chiusura delle cartelle di Equitalia - il "riabilitato" Silvio Berlusconi non è dello stesso avviso e lo accusa di aver parlato al tavolo con i 5 stelle solo a nome della Lega.