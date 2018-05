Governo Conte, ora il destino della legislatura è nelle mani di Salvini

Il governo Lega-Movimento 5 stelle, con Giuseppe Conte premier e Paolo Savona ministro (ma non dell'Economia), potrebbe partire a breve, a quasi tre mesi dal voto del 4 marzo.

L'ultima "disperata" mediazione di Luigi Di Maio sembra quella giusta: "Troviamo una persona della stessa caratura dell'eccellente professor Savona" per il Tesoro con "lui che resta nella squadra di governo in un'altra posizione", ha fatto sapere ieri il capo politico pentastellato. "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato posizione ne parlerò con lui" risponde a stretto giro di posta Matteo Salvini a margine di un comizio elettorale a Imperia.

Salvini e Meloni annullano tutti gli impegni

Matteo Salvini "non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma" per la trattativa sul governo. Lo ha annunciato il deputato leghista Fabrizio Cecchetti a Bareggio, in provincia di Milano, alla prima tappa degli appuntamenti elettorali in programma oggi in Lombardia. Poi l'ufficio stampa di Matteo Salvini ha confermato che è annullata l'agenda dell'intera giornata.

Anche Giorgia Meloni ha annullato tutti i comizi che aveva in Puglia per essere a Roma. Fratelli d'Italia farà parte della squadra di governo? Intanto la Presidente del Senato Casellati ha incontrato Mattarella al Quirinale: un incontro informale, secondo fonti della Presidenza della Repubblica.

Governo Conte, ultime notizie

Appare evidente che ora sia Matteo Salvini ad avere il coltello dalla parte del manico. "Aspettiamo una risposta dalla Lega sulla proposta che abbiamo fatto" dicono dal M5s. E Salvini si è preso una notte per rifletterci. Il puzzle si sta completando, ma non è semplice la soluzione. Quale altro ministero affidare a Paolo Savona? E quale nome alternativo proporre per il Tesoro? Giorgetti non è un'opzione. Lui stesso avrebbe detto a Di Maio e Salvini di 'non avere competenze per andare a fare questa battaglia'.

Il leader leghista cercherà di massimizzare i vantaggi di questa situazione. "Il ministero dell'Economia non era in quota Lega, abbiamo deciso insieme il profilo" ha ammesso lo stesso Di Maio. Ora la Lega però vuole fortemente quella "casella". E un governo con Salvini al Viminale e un altro esponente "vicino alla Lega" al Tesoro sarebbe molto più di quanto il Carroccio potesse sperare solo due settimane fa.

Salvini tentato dal voto

I sondaggi premiano la Lega oltre ogni aspettativa, e Salvini è l'unico tra i leader politici a non temere davvero il voto. Anche per questo nicchia, e tiene la posizione: "C'è quel programma e quella squadra, se vanno bene ci mettiamo la faccia e lavoriamo. Se qualcuno per i motivi più bizzarri non va bene all'Europa, a Berlino, ai mercati, alla Merkel o alle banche cosa possiamo farci?" dice Salvini. Si tratta a oltranza in queste ore.

Governo Cottarelli in stand-by

Nessun problema invece per la lista dei ministri di Carlo Cottarelli, ma il Quirinale ha deciso insieme di non forzare sui tempi per un eventuale Governo politico. E' quanto viene spiegato dal Colle, dal quale si aggiunge che questo significa che Cottarelli non scioglie per ora la riserva.

Pd contro Di Maio: "È nel pallone"

"Quello che succederà nelle prossime ore lo vedremo ma è evidente che Luigi Di Maio, leader della prima forza politica in Parlamento, è completamente nel pallone. Le piroette fatte negli ultimi giorni da un leader che rappresenta il 32% degli italiani e che aspirava alla guida del Paese sono preoccupanti. Per il momento la cosa importante è che abbia abbandonato l'idea malsana e grave della richiesta di impeachment per il Capo dello Stato. Ma passare dalla riproposizione del Governo Conte al voto subito da un'ora all'altra dà il senso dello sbandamento politico". Così Francesco Boccia, capogruppo PD in commissione speciale alla Camera