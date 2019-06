2 Giugno, parata a Roma: Salvini dà ossigeno al governo dopo il "delirio elettorale"

Il governo va avanti, nessuno scossone e nessuna crisi in vista. "Si riparte: abbiamo tante cose da fare" dice il ministro dell'interno Matteo Salvini, ai Fori Imperiali per la parata militare che celebra la 'Festa della Repubblica'.

Solo con l'arrivo del capo del Stato, Sergio Mattarella, all'Altare della Patria sono ufficialmente iniziate le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Accompagnato dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e dal capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, Mattarella ha deposto una corona d'alloro al Sacello del Milite ignoto. Sulla scalinata schierati i Corazzieri. Presenti anche il premier Giuseppe Conte, i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi. Ai piedi del monumento reparti interforze che hanno reso gli onori al presidente.

La parata per il 73/o anniversario della proclamazione della Repubblica italiana si è svolta come da tradizione ai Fori Imperiali. Davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, ai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, al ministro della Difesa Elisabetta Trenta, al ministro dell'Interno Matteo Salvini ed altri rappresentati di Governi e istituzioni, la sfilata di 3.975 persone in rappresentanza di tutti i corpi dello Stato. In testa alla parata 300 sindaci con la fascia tricolore.

Governo avanti dopo il "delirio elettorale"

"Bilancio positivo per il Governo, se escludiamo quel mese di delirio della campagna elettorale, dove si è bloccato tutto e dove gli italiani hanno visto esprimersi il peggio della politica". E' quanto dichiara il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, ai Fori Imperiali per la parata militare. Per Centinaio, ora "Salvini saprà comunque utilizzare al meglio i voti che gli italiani hanno dato alla Lega: deciderà lui in che modo".

"Lunedì sarà una lunga giornata di lavoro e poi parlerò alla conferenza stampa" dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma non è ancora in programma alcun vertice di maggioranza o il consiglio dei Ministri: "Di sicuro non c'è il consiglio dei ministri. Questa e una notizia" . Quanto al vertice con Salvini e Di Maio ha aggiunto: "Vediamo".

2 Giugno, Fico: "Festa dedicata a tutti, anche migranti e rom"

"Non ci devono essere polemiche, il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani: ogni tipo di polemica è sicuramente sterile, strumentale, inutile". E' quanto sottolinea il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, ai Fori Imperiali per la parata militare, rispondendo sulle polemiche all'interno del governo, che hanno vista coinvolta recentemente anche la ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

"La nostra bandiera significa libertà, significa diritti e rispetto di tutte le persone che sono sul territorio italiano, chiunque vi è e chiunque vi transita - afferma Fico - La grandezza della Repubblica è essere di tutti e la sua Festa va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano in Italia, a tutte le comunità, anche quelle minori e più deboli, ai rom e ai sinti anche essi perseguitati e vittime dell'Olocausto. La Repubblica non fa differenze e la sua bandiera sventola per tutti".

Che cosa si festeggia il 2 Giugno

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, nonché anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, con la celebrazione principale che avviene a Roma. La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani.