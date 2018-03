Governo, Salvini: "Proporremo al Movimento 5 stelle una idea di Italia per 5 anni"

"Proporremo al M5s un'idea di Italia di 5 anni. Non pretendo di imporre il mio pacchetto, ma tutti devono ritenersi provvisori su questa terra". Così Matteo Salvini a Porta a Porta che riprende il dialogo del percorso verso palazzo Chigi con i pentastellati: "Conoscevo poco Di Maio e i 5stelle. Devo dire che in questi giorni (elezioni dei presidenti di Camera e Senato, ndr) ho trovato persone ragionevoli, costruttive e propositive".

"La prossima settimana, dopo Pasqua, penso che incontererò Di Maio. Non so dove, in campo neutro alla Camera o al Senato".

Salvini, ok a premier "garante"

Quello che si può evincere dai questi primi giorni di "trattativa mezzo stampa" è come si stia profilando un mandato politico ad un governo "misto" basato su un programma condiviso dalle principali forze parlamentari. "Si può valutare un premier che faccia da 'garante del programma' - spiega Salvini - che non sia né il leader M5s né il segretario della Lega, ma purché sia comunque una figura politica, perché con i tecnici abbiamo già dato".

Intanto, come lo stesso Salvini conferma, è certo che il centrodestra parteciperà alle consultazioni al Quirinale con delegazioni separate. Per il partito unico del centrodestra il cantiere è ancora in alto mare e i rapporti con Forza Italia sono ormai di subalternità dopo aver concesso agli azzurri la presidenza del Senato.

Quello sull'ipotesi di un governo dai colori dominanti giallo-verde non è il solo assist che il leder della Lega rende al Movimento 5 stelle. L'apertura più importante è quella sul reddito di cittadinanza "Sono disposto a studiare e capire - spiega Salvini - Se è un sussidio sine die per chi chi sta a casa allora no, perché va contro la crescita e il lavoro. Se si tratta di un sussidio in attesa di riavviarsi al lavoro allora parliamone".

La Lega è d'accordo con il taglio dei vitalizi: Matteo Salvini lo ha detto a `Porta a porta'. "Se il paese ha ormai un sistema pensionistico contributivo, deve valere anche per la politica e lo faccio anche retroattivamente. Non è possibile che ci siano parlamentari con pensioni di 3.000 euro al mese".

Pensioni, Salvini: "Legge Fornero abolita entro il 2018"

Matteo Salvini conta di abolire la legge Fornero entro l'anno."A regime ci vorranno tre mesi, quattro mesi - ha detto a `Porta a porta' il leader della Lega - Ma entro il 2018...".

Salvini: "Di Maio faccia un passo indietro"

Matteo Salvini vuole dare un governo al Paese ed è disposto anche a fare un passo indietro per la poltrona di presidente del Consiglio, ma altrettanto deve fare Luigi Di Maio e non è ammissibile che M5s metta veti su Fi o su Fdi. Lo ha detto il leader della Lega parlando a `Porta a porta'.

"Io parto dal centrodestra, abbiamo preso i voti come centrodestra e parto da questa coalizione. Poi si offre questa proposta agli altri. Non è un momento in cui l'Italia o gli italiani si possono permettere delle preclusioni".

Quindi, in caso di veti M5s sugli altri partiti di centrodestra la Lega è pronta a rompere: "Assolutamente". Dopodiché, "certo, anche il centrodestra deve dirmi: noi vogliamo andare al governo". Insomma, "proporremo ai 5 stelle un governo con un'idea di Italia, che non duri 5 mesi ma 5 anni".

Salvini al governo con Di Maio?

"Tutte le persone che sto incontrando mi dicono di passare dalle parole a fatti - spiega ancora Salvini a Porta a Porta - Faremo le nostre proposte agli altri, come centrodestra unito. Sono pronto, la squadra è pronta. Farò di tutto per passare dalle parole a fatti. Ma su legge Fornero e controllo dei confini non si torna indietro".

Quando il conduttore Bruno Vespa a chiesto a Salvini un commento sull'ipotesi di un suo incarico al ministero dell'Interno, il leader della Lega ha risposto: "Lei vuol dire che io potrei occuparmi di immigrazione e sicurezza? Qualche ideuzza ce l'ho..."

"Siamo a fine marzo - conclude Salvini - Spero che entro un mese qualcuno possa giurare al Quirinale".

I capigruppo al Senato e alla Camera

Dopo l'elezione dei presidenti delle Camere, prende forma la composizione del nuovo Parlamento. Oggi i gruppi parlamentari hanno eletto i loro presidenti che sono attesti domani dai neo presidenti di Senato e Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico per la prima riunione dei capigruppo alle 11 al Senato e alle 12 alla Camera. Ecco dunque i capigruppo al Senato e alla Camera.

L'assemblea del M5S ha eletto per acclamazione Danilo Toninelli al Senato, Giulia Grillo alla Camera.

Luigi Di Maio ha fatto i complimenti a Grillo e Toninelli "per il grande lavoro fatto nella conferenza dei capigruppo e nella concertazione tra i gruppi" che ha portato all'elezione di Roberto Fico a presidente della Camera.

Giancarlo Giorgetti è stato eletto capogruppo alla Camera della Lega. L'elezione è avvenuta all'unanimità.

A Palazzo Madama riconferma del capogruppo uscente Gian Marco Centinaio.

Mariastella Gelmini la nuova capogruppo di Forza Italia alla Camera. È quanto ha deciso l'assemblea dei deputati Fi riuniti in Sala della Lupa a Montecitorio per alzata di mano all'unanimità. Gelmini succede a Renato Brunetta.

Fabio Rampelli alla Camera e Stefano Bertacco al Senato saranno i capigruppo di Fratelli d'Italia: Rampelli era il presidente dei deputati anche nella legislatura scorsa mentre a Palazzo Madama Fdi non aveva un gruppo.

Il Partito Democratico ha scelto Graziano Delrio come capogruppo alla Camera e Andrea Marcucci al Senato.

Le nomine del Pd erano quelle che apparivano, alla vigilia, più complicate per le frizioni tra le varie componenti. Alla fine il segretario reggente Maurizio Martina ha promosso una mediazione, proponendo il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio alla Camera (e non Lorenzo Guerini, come avrebbe voluto Matteo Renzi) e Andrea Marcucci al Senato.

Loredana De Petris (Leu) è stata confermata presidente del gruppo Misto al Senato. I vice presidenti eletti sono Maurizio Buccarella (ex M5s) e Riccardo Nencini (Psi).

Federico Fornaro è il presidente del gruppo Misto alla Camera. L'esponente di Liberi e Uguali è stato eletto all'unanimità dal gruppo composto da 36 deputati. LeU ha ottenuto la guida della componente, in attesa di chiedere la deroga per costituire gruppo autonomo, in quanto componente più numerosa del Misto. Quando LeU riuscirà a formare il proprio gruppo alla Camera, potrebbero essere necessari un paio di settimane o un mese, per il Misto sarà eletto un nuovo presidente.

Tra gli altri iscritti al gruppo Misto alla Camere oltre ai 14 deputati di LeU ci sono 5 ex grillini: Silvia Benedetti, Salvatore Caiata, Antonio Tasso, Catello Vitiello e Andrea Cecconi. Tre di +Europa: Riccardo Magi, Alessandro Fusacchia e Bruno Tabacci.

Noi con l'Italia-Udc è rappresentato da Alessandro Colucci, Enrico Costa, Maurizio Lupi, Renzo Tondo. Mentre per Civica popolare ci sono Beatrice Lorenzin e Gabriele Toccafondi. Poi c'é la Lista Insieme con Serse Soverini; quindi Mario Borghese del Maie, Fausto Longo del Psi ed Eugenio Sangregorio per l'Usei. La Svp, oltre a Manfred Schullian, conta anche Renate Gebhard, Emanuela Rossini ed Albrecht Plangger.

Centrodestra unito? Toti ci prova con le liste arancioni

Se verso sinistra Federico Pizzarotti lancia il "partito dei sindaci", verso destra Giovanni Toti potrebbe provarci con quello degli amministratori e dei civici. Lui ufficialmente smentisce ma, intanto, chiama a raccolta gli stati generali delle "sue" liste arancioni e i rumors che vedono il Governatore della Liguria ormai pronto a far salpare la nave di un proprio partito "arancione", dal colore delle liste civiche lo hanno portato al successo in Regione Liguria e nei Comuni di Savona, Genova e La Spezia, continuano a inseguirsi.

Dopo i contrasti tra il governatore ligure e i vertici nazionali di Forza Italia per le candidature locali al Parlamento, le voci si fanno sempre più insistenti dopo l'esito delle elezioni. D'altronde, per quello che è considerato il politico di Forza Italia in assoluto più vicino alla Lega di Matteo Salvini -o almeno finché lo stesso non dovesse formalizzare un accordo con il Movimento 5 Stelle anche per il governo- l'idea di una formazione autonoma sarebbe probabilmente la strada più efficace per provare a smarcarsi efficacemente dalle polemiche intestine.

Non è un partito- dice lo stesso Giovanni Toti all'agenzia Dire- ma è un modo per tenere assieme sensibilità civiche che non si riconoscono esattamente nei singoli partiti della coalizione e anche per mettere insieme persone che fanno parte di quei partiti ma che vogliono avere altri sbocchi per le loro idee e il loro impegno politico". Insomma, spiega, "E' un modo per allargare -perché credo che si debba essere sempre più' inclusivi e propositivi - quella coalizione di centrodestra che guadagna consensi elezione dopo elezione e che governa bene la nostra regione e i nostri comuni"