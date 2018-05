Le condizioni di Berlusconi: "ultimo miglio" per far nascere il governo Lega 5 stelle

Manca un segnale, "un ultimo miglio" nella trattativa che nelle intenzioni deve portare M5s e Lega a fare un governo insieme: "Noi chiediamo un riconoscimento politico", spiega un deputato di Forza Italia vicino a Silvio Berlusconi intervistato dall'agenzia di stampa Dire.

E a Berlusconi spetta la decisione per accordare o meno un appoggio esterno al governo pentastellato

"Espressione generica. Può precisare?" chiede il cronista dell'agenzia Dire.

"Non so come devono fare ma lo devono fare: possono chiamarsi, meglio sarebbe se si vedessero... Ci deve essere un contatto diretto, perché qui stiamo parlando del governo del paese, mica sono barzellette", osserva il deputato forzista.

Tradotto

Luigi Di Maio deve vedere Berlusconi o quanto meno dialogare con lui.

"Certo. Stamattina Di Maio un piccolo passo avanti lo ha fatto, quando ha detto che veti su Berlusconi non ce ne sono. Poi però ne ha fatti due indietro. Quando ha detto che il governo è solo con la Lega, anzi che è un governo a due tra M5s e Lega. Ma così taglia fuori anche Fratelli d'Italia", spiega la fonte di Forza Italia.

E allora? "I mezzi ci sono e i contatti tra partiti sono in corso. Si tratta di fare un ultimo sforzo...".

Il delfino di Berlusconi, Toti: "Astensione critica"

"Un'astensione critica o benevola, chiamatela come vi pare. È il mio suggerimento". Così il governatore della Liguria Giovanni Toti parlando con i cronisti nei pressi di Montecitorio, a proposito del possibile atteggiamento di Forza Italia nei confronti di un esecutivo Lega-M5s.

"Ovviamente - sottolinea Toti - sarà Berlusconi a decidere, c'è qualcuno che conta più degli altri".

