Incontro Salvini-Di Maio, fumata nera: restano i distinguo, il vertice si sposta a Milano

"Ci sarà un nuovo incontro con Luigi Di Maio sul programma". Lo dice Matteo Salvini uscendo dall'incontro con Di Maio alla Camera. Sul nome del futuro premier non risponde, "quando avremo qualcosa da dire lo faremo", conclude il leader della Lega mentre prenda la via di Milano dove è atteso per un confronto con l'alleato Silvio Berlusconi.

A chi gli chiede se vedrà il presidente di Forza Italia, Salvini risponde "vediamo, vediamo...".

M5s Lega, vertice a Milano

Il prossimo incontro tra M5s e Lega si terrà a Milano, lo dice di Maio uscendo da Montecitorio:

"Domani si farà un altro incontro sul programma di governo a Milano, al Pirellone presso gli uffici del Movimento 5 stelle. Speriamo di chiudere il prima possibile il contratto con la Lega sul programma di governo. Altrimenti si torna al voto". "Stiamo facendo notevoli passi avanti sul programma di governo. Stiamo trovando ampie convergenze sui temi che hanno a cuore gli italiani

Potrebbe partecipare anche Berlusconi?

Salvini su Fb: i punti per la convergenza col 5 stelle

"Cancellare la legge Fornero, tagliare tasse e burocrazia, ridurre gli sbarchi e aumentare le espulsioni, ridare dignità al lavoro, tagliare sprechi e privilegi, difendere l’Italia in Europa, riconoscere Autonomia alle comunità locali, chiudere le liti fra cittadini ed Equitalia, aiutare (davvero!) i disabili, garantire il diritto alla legittima difesa. " Lo dice Matteo Salvini in un post su facebook in cui elenca i punti presentati dalla Lega per chiudere il contratto di governo con i 5 stelle

Primi intoppi e strada in salita per il "contratto di governo"? Le convergenze parallele tra Lega e Movimento 5 stelle sono tante ma trovare una quadra è tutt'altro che semplice. Inoltre sull'esito del confronto pende sempre l'incognita del voto degli iscritti al M5s.

Come ha ribadito oggi lo stesso Davide Casaleggio il contratto di governo tra M5s e Lega sarà sottoposto agli iscritti del sistema di democrazia diretta "Rosseau".

"Così come è stato il modello tedesco in Germania dove il contratto è stato ratificato dagli iscritti all'Spd, noi lo faremo anche se in modo meno costoso e leggermente diverso: chiederemo agli iscritti di votare on line - spiega Casaleggio parlando in una conferenza stampa al Senato - il voto degli iscritti è sempre l'indirizzo principale da cui M5S prende le decisioni.

Giorgetti (Lega): "Contatti anche con Meloni"

Il numero due della Lega Giancarlo Giorgetti (in lizza per la poltrona da premier) uscendo da Montecitorio incrocia casualmente Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fdi, che saluta e abbraccia: con un sorriso indica ai giornalisti che entrerà nel governo a condizione che ci sia anche l'alleato di Fratelli d'Italia.

Lunedì la scelta di Giorgia Meloni

In queste ore si parla di contatti in corso tra Lega e Fdi per convincere il partito della Meloni a far parte del nascente governo 5 stelle-Lega.

Lunedì prossimo ci sarà la direzione nazionale di Fdi in cui la presidente Giorgia Meloni farà il punto della situazione: il partito è spaccato in due, tra chi vuol restare fuori da un esecutivo giallo-verde e chi, invece, invita a ragionare su i vantaggi politici di 'tenere un piede dentro'.

Dal confronto di giovedì sono emersi numerosi punti di convergenza programmatici sui quali continuare a lavorare: Superamento della Legge Fornero, Sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti; Reddito di cittadinanza, con iniziale potenziamento dei centri per l’impiego; introduzione di misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà; Flat tax, Riduzione costi della politica e Lotta alla corruzione.