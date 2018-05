FdI va all'opposizione, Meloni: "Salvini è caduto in trappola M5s, isolato e debole"

"Penso che Salvini sia caduto nella trappola del Movimento 5 stelle, di farsi isolare anche rispetto ai suoi alleati, di farsi indebolire per poi finire in un governo del M5s". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, parlando con i cronisti alla Camera. "È l'unico generale che conosco che appena vinta una guerra si consegna al nemico lasciando una parte delle truppe sul campo di battaglia"

Meloni: "Fratelli d'Italia sarà all'opposizione"

"Fratelli d'Italia conferma che non farà parte, né sosterrà il governo, se fosse confermata la guida del prof. Conte. Lo facciamo per rispetto della volontà popolare, dei nostri sostenitori. Non penso che la maggioranza dei cittadini che ha votato centrodestra per avere un governo espressione del popolo sia contenta di ritrovarsi a palazzo Chigi un altro tecnico: espressione del M5S, di sinistra, amico della Boschi e di Napolitano".

