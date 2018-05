Governo Lega 5 stelle, risiko Parlamento: in Senato maggioranza a rischio

Il "contratto di governo" tra Movimento 5 stelle e Lega tiene banco nel mondo politico ma a conti si faranno in Parlamento. Se infatti il programma del "governo del cambiamento" dovrà prima passare il vaglio del Quirinale - come ha fatto sapere Mattarella - e poi quello del voto online degli attivisti pentastellati - come assicurato da Casaleggio - sarà a Montecitorio e a Palazzo Madama il vero momento della verità per Salvini e Di Maio.

Il nuovo governo è ancora in cerca di un premier "di sintesi", un politico e non un tecnico, capace di essere "terzo" rispetto a Lega e 5 stelle, ma ancor più in grado di assicurare una tenuta nei passaggi parlamentari quando deputati e senatori dovranno votare la fiducia al nuovo esecutivo.

E se alla Camera dei Deputati la maggioranza giallo-verde è in forte maggioranza, al Senato la pattuglia di Lega e Movimento 5 stelle possono contare di un margine minimo di soli 7 senatori.

Quanti voti hanno M5s e Lega

La maggioranza parlamentare su cui possono contare Salvini e Di Maio è 'risicata': Lega e 5 stelle insieme hanno 352 Deputati e 169 al Senatori. Basta un passo falso per andare sotto al Senato.

Qui entrano in gioco le alleanze variabili e i voti del centrodestra che, non mettendo il veto all'accordo Lega-5stelle, può teleguidare il Carroccio alleato con una realpolitik che intreccia la politica nazionale con gli accordi nelle amministrazioni locali. Silvio Berlusconi e i senatori di Forza Italia potrebbero fare il buono e cattivo tempo della XVII legislatura: l'ex Cavaliere, fresco di riabilitazione da parte del Tribunale di sorvegliana, potrebbe rientrare in Parlamento già in autunno e far valere tutto il suo carisma.

Come ci ricordava Sartoria Politica la storia politica ci insegna che ci sono sempre dei deputati e senatori, chiamati responsabili pronti ad appoggiare l'esecutivo.