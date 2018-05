Countdown governo M5s-Lega: "Stiamo per chiudere" e Salvini prenota il Viminale

Sale lo spread, crolla la Borsa ma il segretario della Lega Matteo Salvini risponde in diretta su Facebook alle accuse dopo la pubblicazione della bozza di contratto di governo Lega-5stelle.

"Il Financial Times dice che arrivano i barbari a Roma? Meglio barbari che servi, noi non svendiamo nulla: prima gli italiani"

Ma quando si formerà il nuovo governo? Salvini e Di Maio si dicono fiduciosi e il leader della Lega conferma ai cronisti entrando alla Camera: "Sul programma abbiamo quasi chiuso. Da Mattarella lunedì? Anche prima".

Prosegue a ritmo serrato la trattativa tra Di Maio e Salvini per cercare di trovare un accordo che permetta di dare un governo al Paese dopo più di 70 giorni di stallo post voto. Alla Camera è ripartito il tavolo tecnico M5s-Lega, in quello che potrebbe essere, secondo il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli, "un giorno importante, tra oggi e domani si potrebbe chiudere", mentre il portavoce del Movimento, Rocco Casalino, è convinto che "oggi chiudiamo".

Quale premier? Di Maio: "Io e Salvini pronti al passo di lato"

''Se serve a far partire il governo io e Salvini siamo pronti anche a stare fuori''. Lo dice Luigi Di Maio (M5s) rispondendo ai cronisti che alla Camera gli chiedono se lui e il leader della Lega avranno un ruolo nel governo.

"Noi stiamo cercando una soluzione sul premier che possa rispecchiare il mandato politico che è stato messo nel contratto. Non è che stiamo cercando uno per strada che viene a fare il premier. Stiamo cercando una soluzione che sia politica"

"Io nei tecnici non credo- aggiunge Di Maio - credo sempre e solo in soluzioni politiche e questo lo sanno anche i leghisti, ce lo siamo sempre detti. Si va avanti sempre con soluzioni politiche".

"Il contratto di governo soddisfa sia noi che la Lega"

"Se riusciremo a trovare un punto di equilibrio tra Lega e centrodestra e M5s si parte. Siamo al tratto finale", ha detto Matteo Salvini ieri, all'uscita dall'ennesimo vertice serale con Luigi Di Maio. "Sull'accordo ci siamo, nell'arco di 48 ore dovremmo chiudere. E il contratto di governo soddisfa sia noi che la Lega: dentro ci sono tutti i temi più importanti, i loro e i nostri per dare vita a un governo di cambiamento vero. Il nodo da sciogliere è la premiership". Lo ha ammesso Luigi Di Maio, raccontano fonti M5s all'Adnkronos, ieri sera nell'incontro con i direttivi 5 Stelle di Camera e Senato.

Il nodo premier: le 3 ipotesi

Dunque Di Maio ha tracciato tutte le ipotesi in campo. Ovvero "un premier esterno è condiviso", ma è difficile, ha lasciato intendere, trovarne uno che metta d'accordo 5 Stelle e Lega. "Oppure la staffetta tra me e Matteo, ma anche qui è complicato, dovremmo decidere chi parte...". Infine un'ultima opzione, che a detta di alcuni dei presenti all'incontro sarebbe quella più improbabile: "Una staffetta con due nomi esterni, uno nostro e l'altro della Lega". Ai suoi, Di Maio ha anche detto che il gioco di squadra con Salvini procede bene, "lui è molto più lineare della 'vecchia Lega'", anche se ogni tanto il Carroccio "fa il tira e molla", ma è nelle cose, ha lasciato intendere il leader dei 5 Stelle ai suoi.

Forza Italia demolisce il contratto M5s-Lega

Forza Italia, intanto, demolisce la bozza del la bozza del contratto M5s-Lega su giustizia, conflitto di interessi ed economia. In casa azzurra il programma che sta emergendo dal tavolo giallo-verde è intriso del "peggior giustizialismo grillino", con una forte impronta del duo Davigo-Di Matteo. In una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala che "abbiamo evitato di commentare a caldo la bozza del 'Contratto per il governo del cambiamento' pubblicata ieri sera dall'Huffpost, ma oggi non possiamo esimerci dal formulare alcune osservazioni. Gli staff di Lega e Movimento 5 Stelle hanno provato, in modo imbarazzato, a limitare i danni, parlando di 'bozza superata', ma un'attenta lettura di quelle pagine fa emergere più d'una preoccupazione".

Gelmini definisce "particolarmente assurdi, intrisi del peggior giustizialismo grillino e nel solco dei precetti di Di Matteo e di Davigo, i capitoli 'conflitto di interessi' e 'giustizia'. Dalla riforma della prescrizione a fantomatiche leggi anticorruzione, da un non meglio precisato inasprimento delle pene a un aumento delle carceri e dei tribunali, fino alla sterilizzazione delle misure alternative".