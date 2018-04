Salvini rivela: "Ci sono novità", il silenzio di B. per un appoggio al governo M5s

"Lo famo, lo famo. Sto governo lo famo". Matteo Salvini si cala nel vernacolo di Roma per rassicurare un tassista che lo incrocia per i vicoli del centro storico. Il leader della Lega ha lasciato da qualche minuto palazzo Giustiniani, dopo il secondo colloquio con la presidente Casellati.

Nasce il governo Lega e 5 stelle?

"Ieri siamo usciti di qua con gli schiaffoni - dice alla telecamere- oggi invece siamo usciti con i sorrisi".

Tradotto: ieri a rendere conto degli schiaffoni è stato Silvio Berlusconi. Oggi ad annunciare il verbo a 32 denti, è Matteo Salvini. Eppure ieri il leader di Forza Italia aveva alluso a una possibile "soluzione".

Salvini e l'accordo con Berlusconi: appoggio esterno di Forza Italia

A quanto apprende l'agenzia di stampa Dire l'ipotesi attorno a cui si ragiona è quella di un appoggio esterno di Forza Italia ad un nuovo governo retto da 5 stelle e Lega.

La soluzione consentirebbe a Salvini di mantenere un legame con il Forza Italia. Questa la via d'uscita dal labirinto del dopo elezioni scaturita a Palazzo Giustiniani dove è in corso la seconda giornata di consultazioni del presidente del Senato Casellati.

Consultazioni, schiarita per governo pentaleghista

Salvini si dice "ottimista", evita la domanda sul nome per palazzo Chigi, poi si lascia dietro telecamere, fan, cacciatori di selfie seriali che gravitano intorno al palazzo da 24 ore e entra negli uffici della Lega.

Salvini ostenta un ottimo umore. Questa volta davanti alle telecamere Berlusconi non ha parlato. Fuori dal Senato tappa in una gelateria siciliana da cui esce con un cono fragola e limone. Salvini lontano dalla confusione ragiona con più calma. "Ci sono contatti in corso, non io personalmente, ma mi stanno arrivando segnali precisi". Quali? L'unico vero passo avanti che le coalizione di centrodestra riconoscerebbe come tale è la legittimazione di Silvio Berlusconi.

Dopo l'incontro con Casellati, Di Maio dirà che c'è anche Berlusconi al tavolo della trattativa? "Mi aspetto questo", dice Salvini.

Se così fosse, spiega ancora il segretario del Carroccio, "metà del lavoro sarebbe fatto".

Con una novità tale la presidente del Senato potrebbe andare domani al Quirinale con una buona notizia e la richiesta di qualche giorno in più per stilare un programma di governo.

"No ci vorrebbe piu' di una settimana", spiega ancora. Poi arriva un ragazzo spagnolo che chiede un selfie, uno scooterista che va sul sicuro: "Matteo non mollare!", che chiama una risposta buona per tutte le occasioni: "Io non mollo mai". Poi arriva il tassista. "Sto governo lo famo?".

Il presidente della Camera Roberto Fico (S) e Luigi Di Maio (D) nell'Aula della Camera. FOTO ANSA/ALESSANDRO DI MEO