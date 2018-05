Governo, accordo tra 5 stelle e Lega: Forza Italia verso l'astensione

Ancora 24 ore per definire l'accordo per arrivare alla formazione di un governo che Movimento 5 stelle e Lega definiscono "del cambiamento". È quanto hanno chiesto Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Capo dello Stato.

"Entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire".

Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, uscendo da Montecitorio dopo l'incontro con Luigi Di Maio. Alla domanda se abbia sentito Silvio Berlusconi, Salvini ha risposto di no.

A quanto si apprende, torna in campo il nome di Giancarlo Giorgetti come possibile premier di un governo tra M5s e Lega. Al momento l'indicazione sarebbe oggetto di valutazione da parte dei pentastellati e del gruppo di Forza Italia.

Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. Lo riferisca una nota dell'Ufficio stampa del Quirinale.

"Ci sono delle novità. Siamo ottimisti". Così i deputati della Lega all'uscita dalla riunione del gruppo alla Camera con Matteo Salvini.

"Chiediamo 24 ore. Dopo di che si vedrà: noi siamo sempre pronti al voto".

Carelli (M5s): "Sono ottimista"

"Se sono ottimista? Sì". Lo dice il deputato M5S Emilio Carelli uscendo dal palazzo dei gruppi si Montecitorio.

Forza Italia: "No alla fiducia, ma sceglie Berlusconi"

I senatori di Forza Italia, hanno votato, all'unanimità, "e si affideranno totalmente alle decisioni che ovviamente dovrà assumere nelle prossime ore Berlusconi".

"Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde, vediamo cosa puo' offrire...". Lo dice il senatore di Forza Italia Paolo Romani al termine dell'incontro tra i senatori azzurri a Palazzo Madama. Su eventuali astensioni di Forza Italia, invece, il senatore glissa. "Vedremo poi- risponde- di sicuro ci sono precedenti illustri come col governo Letta e Monti, quando all'interno del centrodestra si erano assunte posizioni diverse senza rompere la coalizione".

"Non ci si può chiedere di votare la fiducia ad un governo e nello stesso tempo non farne parte". Lo dichiara al Tg1 il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

"Il Presidente Berlusconi e Forza Italia hanno sempre improntato la loro azione politica al senso di responsabilità, anteponendo agli interessi di partito quelli del Paese. Continueremo a lavorare per dare governabilità al Paese, ma senza veti e preclusioni. Ed un ricorso alle urne estivo sarebbe il peggior danno che potessero subire gli italiani. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità".

Gelmini: "No appoggio esterno da Forza Italia"

La capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini bolla come fantomatico un appoggio esterno di Forza Italia ad un governo M5s-Lega.

"Noi di Forza Italia abbiamo sempre ribadito di non poter accettare un veto che umiliava cinque milioni di elettori e disconosceva in radice i valori, le idee e la storia di un movimento di popolo che riscuote la fiducia degli italiani da 25 anni. E ancora ieri il nostro Presidente ha dovuto escludere con forza alchimie e compromessi da teatrino della politica come il fantomatico appoggio esterno di Forza Italia".

Fratelli d'Italia: a Meloni la scelta di un appoggio esterno

Riunione dei gruppi parlamentari di Fdi a Montecitorio per decidere sul da farsi difronte all'ipotesi di un governo politico M5S-Lega. Guido Crosetto, raccontano, avrebbe proposto l'appoggio esterno all'esecutivo giallo-verde, mentre Edmondo Cirielli vorrebbe l'ingresso di Fdi nel governo. Ignazio La Russa, a quanto si apprende, spinge per il voto subito. Per trovare una sintesi, l'assemblea congiunta avrebbe deciso di mettere ai voti le varie proposte arrivate sul tavolo di Giorgia Meloni.

"Intesa M5S-Lega? Secondo me al 70% ci sarà, nascerà un governo politico. Il centrodestra, a riguardo, prenderà una decisione unita". Così Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Salvini: pranzo e selfie in centro

Dopo aver riunito i gruppi alla Camera il leader della Lega Matteo Salvini si concede qualche minuto di relax, pranzando in centro con il figlio. A pochi passi dal Pantheon Salvini si è accomodato in un tavolino all'aperto per pranzare, in una pausa dalle trattative in corso per la formazione del nuovo governo. Tante le richieste di selfie da parte dei passanti.

Mentre si avvicina il momento in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiarirà il definitivo esito delle consultazioni, dai gruppi parlamentari arrivano segnali di un accordo raggiunto tra M5s e Lega.

Di primo mattino alla Camera si incrociano Luigi Di Maio e il leghista Guido Guidesi e si scambiano un saluto decisamente caloroso sotto lo sguardo dei cronisti.

Il primo a spifferare come il clima sia cambiato è il vicepresidente dem della Camera Ettore Rosato. "A me arrivano notizie interessanti, ma le devono dare loro...". È lo stesso Guidesi a confermare: "Avrete notizie a metà pomeriggio".

A quanto apprende l'agenzia Dire da fonti parlamentari la novità dovrebbe arrivare dai gruppi di Forza Italia, convocati tra le 13 e le 14 al Senato e alla Camera. E da un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Montecitorio.

Chi è Giancarlo Giorgetti, il Gianni Letta della Lega

Leghista, commercialista, Giancarlo Giorgetti è stato eletto alla Camera nel 1996, 2001, 2006, 2008 e 2013. Capogruppo della Lega Nord alla Camera Giancarlo Giorgetti è già stato presidente della Commissione speciale (incaricata, tra gli altri compiti, di esaminare la variazione di bilancio del governo Monti) chiamata a sbloccare circa 20 miliardi di debiti della Pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Dal 2001 al 2006, durante il governo di Silvio Berlusconi, è stato il presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione.

Dal 2002 al 2012 segretario nazionale della Lega Lombarda. Il 30 marzo 2013, in seguito alle infruttuose consultazioni per la formazione di un governo, è stato chiamato da Giorgio Napolitano a far parte del gruppo ristretto incaricato di avanzare proposte programmatiche in materia economico-sociale ed europea.