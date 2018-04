M5s: "Renzi imprescindibile, Salvini fuori", Fico vede il Pd: "Sorprese dietro l'angolo"

Si svolgeranno oggi gli incontri del Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, con le delegazioni del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle, in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato. Alle ore 14.30 si terrà l'incontro con la delegazione del Pd e alle ore 18 l'incontro con la delegazione del M5s.

"La figura di Renzi è imprescindibile, perché è una figura ancora importante come leader del Pd". Lo ha detto ad "Agora" su Raitre, il deputato del M5S, Emilio Carelli, rispondendo a una domanda sul ruolo dell'ex segretario Dem nella costruzione di una maggioranza di governo.

Governo M5s-Pd, ultime notizie

Alla domanda sulla "chiusura" del forno con la Lega, Carelli ha osservato come "Salvini in questi giorni si è praticamente autoescluso. Da tutti i contatti che sono avvenuti tra Di Maio e Salvini mi sembra che Salvini abbia mostrato maggior interesse a rafforzare la sua coalizione di centrodestra, e al limite ad arrivare dopo le elezioni in Friuli, a tentare una sorta di Opa su Forza Italia, che abbiamo visto in grave difficoltà, piuttosto che a pensare a quelle che sono le prospettive di un governo".

"Non siamo disponibili ad ammucchiate, a governi di larghissime intese. Noi puntiamo ad un governo politico che governi il paese, che cambi il paese".

M5s Pd: le sorprese dietro l'angolo

"Tra Pd e M5S l'accordo è quasi impossibile", anche perchè "loro dovrebbero rinnegare gran parte del loro programma, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo". Lo dice Andrea Marcucci, capogruppo Pd al senato, a Radio Anch'io su Rai radio 1 Marcucci sottolinea che tra il Pd e il M5s "c'è distanza programmatica". Ad esempio "sulla Tap o la Tav che facciamo?". E ancora: "È Fico il candidato premier del M5s? È lui che può fare passi indietro rilevanti rispetto al programma del Movimento per un accordo col Pd?"

Franceschini: "M5s non dica solo no"

"Abbiamo invece l'obbligo di verificare nei contenuti la possibilità di un accordo con il M5s per la formazione del governo tenendo unito il Pd, a cominciare dal suo leader più influente, Matteo Renzi". Lo afferma Dario Franceschini, ministro uscente dei Beni Culturali, in una intervista a Repubblica nella quale spiega che "bisogna tentare questa strada senza pregiudiziali.

"Mettiamo in campo le proposte del Pd come ha iniziato a fare Martina. Vediamo se c'è uno spazio di confronto basato sui programmi. Certo, se ci rivolgiamo solo alle spalle, è chiaro che la collaborazione è impensabile. Ma dobbiamo guardare avanti".