Governo M5s-Pd, ora o mai più: gli ostacoli sono Di Maio vicepremier e voto su Rousseau

Tutta "colpa" di Rousseau. Rischia di saltare per davvero la trattativa per il nuovo governo Pd-M5s. Colpo di scena in tarda serata. Luigi Di Maio sul blog del Movimento ha scritto che "solo se il voto" su Rousseau, "sarà positivo la proposta di progetto di governo sarà supportata dal MoVimento 5 Stelle". E ha poi fissato i tempi, spiegando che "il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana". "Gli iscritti - si legge sul post - hanno e avranno sempre l'ultima parola". Ma non è tutto, secondo fonti del Pd: Luigi Di Maio è tornato a rivendicare la vicepresidenza del Consiglio.

Oggi pomeriggio le consultazioni dei big al Quirinale. Si attende una schiarita prima di allora: altrimenti, la strada per un governo "giallorosso" è in salita. Nelle intenzioni del presidente della Repubblica oggi la crisi deve avere uno sbocco. Senza accordo un governo elettorale potrebbe essere chiamato a scendere in campo già stasera". Ma anche se sarà Conte bis Mattarella "si aspetta che sia lui, Conte, a prendere subito in mano il timone, tracciando la rotta programmatica e scegliendosi la squadra ministeriale", secondo un retroscena del quotidiano la Stampa.

Governo M5s-Pd, ultime notizie: il voto su Rousseau rischia di far saltare tutto

"Di Maio propone, in sostanza, un rimpasto, l'esatto contrario di quello che abbiamo proposto noi. E' inaccettabile". "Per favore Zingaretti e Gentiloni, dopo tutte le umiliazioni che ci siamo fatti infliggere - twitta Carlo Calenda -. Dopo Conte, dopo Di Maio ora anche Rousseau! Basta non potete consentire la distruzione di ogni residua reputazione del Pd". La richiesta di andare a sentire il parere degli iscritti a una piattaforma privata prima di dare a Sergio Mattarella il definitivo via libera a un nuovo esecutivo viene vista come uno sgarbo istituzionale da molti esponenti Pd (e non solo).

Trattativa Governo Pd-M5s: si lavora "sui temi e non sui nomi"

Ieri l'incontro tra le due delegazioni Pd-M5S sui temi programmatici aveva portato un po' di ottimismo sui due fronti. "Il lavoro non si è concluso, ma è stato molto positivo, così lo giudichiamo" aveva detto il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci. "Il Pd ci ha illustrato i suoi punti e noi abbiamo ribadito i nostri dieci punti programmatici" aveva replicato il capogruppo dei senatori M5s Stefano Patuanelli . "Noi avevamo 10 punti, che abbiamo presentato dopo il primo giro di consultazioni" ha detto Patuanelli. "Il Pd durante il weekend ha elaborato più nel dettaglio alcune proposte che oggi ha voluto farci vedere. Abbiamo lavorato in un buon clima", mercoledì "continueremo". "Non abbiamo parlato di nomi", aveva poi precisato il presidente dei senatori grillini. Nodo vicepremier? "Non abbiamo parlato di nomi", aveva tagliato corto, definendosi "ottimista per natura" per quanto riguarda l'esito della trattativa.

È in corso alla Camera una nuova riunione delle delegazioni del M5s e del Pd guidate dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli per i 5 stelle e Graziano Delrio e Andrea Marcucci per il Pd. Le delegazioni stanno proseguendo il lavoro sui contenuti programmatici, come ha riferito Delrio, pur rimanendo ancora irrisolta la questione del ruolo di Luigi Di Maio nel nuovo esecutivo. Stamattina alle 10 è in programma la direzione del Pd.

Governo M5s-Pd, ipotesi Di Maio alla Difesa

Secondo il Corriere della Sera si fa strada l'idea è che sia proprio Luigi Di Maio, insistendo nel volere restare vicepremier, "a mettere i bastoni tra le ruote a un nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte". Il capo politico M5s "si muove" come se con la crisi di Ferragosto aperta da Matteo Salvini non avesse inaugurato una fase nuova. Repubblica conferma che molti vedono in Di Maio il "solo ostacolo" al Conte bis e dà conto dell'ipotesi che lo vorrebbe come ministro della Difesa.

La sensazione è che la trattativa possa decollare rapidamente solo se Di Maio rinuncerà al ruolo da vicepremier e se il voto su Rousseau non ci sarà. Il M5s ha dimostrato di non voler prendere in considerazione, nei fatti, un immediato ritorno alle urne, ed è chiamato a smussare gli angoli della trattativa. Probabile che succeda.

Spaccatura M5s, Barillari: "Dimissioni in blocco se si fa governo col Pd"

Molti attivisti del Movimento 5 stelle non vogliono l'intesa. E uno degli storici portavoce, il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, usa parole durissime: "Sono nato 5 stelle e di sicuro non morirò piddino. Non dimentico mafiacapitale. Non dimentico Bibbiano. Non dimentico i 1043 arrestati PD negli ultimi 7 anni. Insieme a tanti altri portavoce, a vari livelli, stiamo discutendo se arrivare alle dimissioni in blocco oppure a percorrere una nuova strada per far rinascere i valori del M5S". La spaccatura nel Movimento viene di fatto confermata dai suoi stessi esponenti. Leggendo i commenti al post di Barillari, le critiche alla trattativa Pd-M5s sono feroci.

Su Facebook, Barillari risponde a chi rimprovera al Movimento la decisione di allearsi con la Lega. "Era ad inizio legislatura e l'opportunità di fare un governo a guida 5 stelle era forte. Ma le perplessità erano enormi anche allora. Pensavamo di riuscire a addomesticare Salvini, e ci siamo sbagliati. Lui ci ha usato e poi ci ha scaricato, tradendo il contratto di governo. Ora con il Pd potrebbe finire molto peggio, questi sono volponi della politica e molto più subdoli", scrive il consigliere. "Quando mai ho detto che mi andava bene Savini? Inoltre in rifondazione ci sono stato, ero un ragazzino e senza alcun incarico, negli anni 90-2000. Poi non ne ho più fatto parte. La sinistra mi ha deluso e non ce l'ho fatta più a votarla...".

Pd: "Sì ad accordi col M5s anche a livello locale"

"Non mi sento un tifoso ma un sostenitore convinto sì. Perchè consapevole del pericolo a cui andremmo incontro in caso di elezioni anticipate. Un pericolo non per la democrazia ma per l'economia del Paese". Lo afferma il sindaco di Firenze ed esponente del Pd Dario Nardella in una intervista a Repubblica sul nascente (forse) governo Pd-M5s. Nardella non "esclude" intese Pd-M5s anche a livello locale in vista delle Regionali nel futuro prossimo.

"Renzi ha lanciato un'ottima idea e Zingaretti la sta sviluppando bene e in maniera ferma, preoccupandosi di salvaguardare la coerenza. Io ho fiducia in lui in questo momento", osserva . "Più il governo nuovo nascerà su un patto chiaro più sarà facile trarne vantaggio a livello locale. Andiamo per tappe. Prima una soluzione nazionale poi potremo parlare con tranquillità anche delle Regionali", conclude.

Orari Consultazioni Quirinale oggi

Il mercoledì di Mattarella inizia alle 10, quando sale al Colle il Gruppo parlamentare "per le autonomie (Svp-Patt, Uv)" del Senato, mentre alle 10:30 ci sarà il Gruppo parlamentare Liberi e Uguali. Poi Fratelli d'Italia alle 11.

Dopo pranzo, è tempo di decisioni. I lavori ripartono alle 16 con la delegazione del Partito democratico, seguita da Forza Italia alle 17. Alle 18 ci saranno gli esponenti della Lega e alle 19 quelli del Movimento 5 stelle.