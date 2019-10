Il governo barcolla: la maggioranza si salva per soli tre voti alla Camera

La maggioranza di governo si salva per un soffio nel voto alla Camera sul pareggio di bilancio. Per l'ok serve la maggioranza assoluta di 316 voti e per soli 3 voti il premier Conte ha evitato una ennesima crisi di governo.

Dai tabulati emerge che sono stati ben 14 gli assenti tra i pentastellati, un dato che ha provocato malumori all'interno della maggioranza. Nel Pd le assenze sono state 5 (Micaela Campana, Paolo Gentiloni, Antonella Incerti, Francesca La Marca, Beatrice Lorenzin), 1 di Leu e 1 di Italia Viva. Gli assenti grillini sono: Nicola Acunzo, Stefania Ascari, Emilio Carelli, Claudio Cominardi, Sebastiano Cubeddu, Rina De Lorenzo, Massimiliano De Toma, Caterina Licatini, Antonio Lombardo, Stefania Mammi', Nicola Provenza, Giulia Sarti, Rosa Alba Testamento, Simone Valente. In missione 10 deputati M5S e 1 Leu.

Restano le tensioni, in particolare tra i 5 Stelle, dove le liti interne al gruppo si sono riversate anche nella fumata nera del voto sui capogruppo di Camera e Senato.

La ricerca di un nuovo leader per i parlamentari pentasellati ha portato ad una nuova fumata nera al Senato: anche oggi non è stata raggiunta la maggioranza assolutaper l'elezione del capogruppo che dovrà succedere a Stefano Patuanelli, 'promosso' ministro allo Sviluppo economico. Dalla prossima votazione in poi il meccanismo di elezione cambierà prevedendo un quorum più basso. Perilli, attuale vicecapogruppo, ha ottenuto 44 preferenze. Alla Camera invece le votazioni riprenderanno la settimana prossima, dopo il nulla di fatto di ieri.

A riportare la calma ci proverà il fondatore del M5s, Beppe Grillo. Il comico non mancherà all'appuntamento di Italia 5 Stelle e arriverà a Napoli per prendere parte alla festa del Movimento sabato sera quando sul palco dell'Arena Flegrea salirà anche il premier Giuseppe Conte.