Tra Pd e 5 stelle si annuncia la sfida delle piazze: "Mobilitati per la Costituzione"

Se Luigi Di Maio ha invocato una mobilitazione degli attivisti del Movimento 5 stelle da oggi fino alla manifestazione del 2 giugno, il Partito democratico annuncia una contro manifestazione in tutto il Paese "in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione".

"In queste ore assistiamo ad un attacco senza precedenti - scrivono dalla dirigenza del Pd - Ciò che i presunti vincitori delle elezioni hanno detto, dicono e annunciano, preoccupa e non può rimanere senza risposta". Secondo il Partito Democratico Salvini e Di Maio "stanno alzando irresponsabilmente i toni e dividono il Paese".

Pd in piazza l'1 Giugno a Roma

"Il Partito democratico attiva tutte le sue strutture territoriali e i suoi circoli con presidi aperti all'incontro con i cittadini giustamente preoccupati per quel che sta accadendo. La manifestazione nazionale si terrà a Roma il 1 giugno a partire dalle ore 17."

Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni ha twettato la foto di piazza Castello a Torino dove a decine i cittadini si sono riuniti a difesa della Costituzione " e del Presidente della Repubblica".

Manifestazione a Torino

Un lungo applauso indirizzato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è levato da piazza Castello a Torino dove oltre un migliaio di persone hanno raccolto l'appello lanciato ieri sera dal segretario del Pd metropolitano, Mimmo Carretta, a scendere in piazza a sostegno del capo dello Stato e in difesa della Costituzione dopo gli ultimi sviluppi legati alla formazione del governo M5S-Lega. In piazza esponenti di tutte le forze del centrosinistra torinese ed esponenti dell'Anpi.

La manifestazione si è conclusa con l'Inno d'Italia e Bella Ciao intonati dai presenti.

#Torino ora in piazza Castello in difesa della Costituzione e del Presidente della Repubblica pic.twitter.com/Gs9MBbNdIq — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 28 maggio 2018

Tra i primi a chiedere al partito dem una mobilitazione era stato lo stesso neo iscritto e quasi ex ministro Carlo Calenda.

"Dignità, forza, difesa interesse nazionale e Costituzione" scrive Calenda su Twitter. "Ul discorso del Presidente Mattarella rappresenta l’Italia al suo meglio. L’aggressivita’ scomposta e infantile degli sproloqui di Salvini e Di Maio l’opposto. Rimaniamo uniti a difesa del paese e delle sue istituzioni."