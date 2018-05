Governo M5s-Lega: "Trovato l'accordo sul premier, c'è il nome"

Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. E' iniziato poco dopo le ore 9 alla Camera l'incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma sulla versione definitiva del "contratto per il governo del cambiamento" che nel weekend sarà votato dagli iscritti ai due partiti. E, soprattutto, decideranno il nome del premier. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la guida del governo. Di Maio e Salvini hanno assicurato che sarebbero saliti al Quirinale con un nome certo, che sarebbe quello di un "politico", vincolato al contratto sottoscritto dai leader dei due partiti.

Governo, ultime notizie: "Trovato l'accordo sul premier"

Secondo fonti vicine ai 5 Stelle, le due forze politiche avrebbero già trovato l'accordo sul nome del presidente del Consiglio. "Il nome è stato trovato, c'è la fumata bianca, M5s e Lega hanno trovato l'accordo sul nome e oggi riferiranno al presidente Mattarella". Così Paolo Becchi, Docente di Filosofia all'università di Genova, ex collaboratore del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di "6 su Radio 1".

Quello del nome del premier, tuttavia, resta il principale punto di incertezza. Sui giornali circolano diversi nomi, ma secondo molti il capo del Movimento 5 Stelle Di Maio non avrebbe ancora rinunciato all’ipotesi di assumere lui stesso l’incarico e starebbe ancora cercando di trattare con Salvini per ottenere il posto. Mercoledì sera è stato raggiunto un accordo sul programma per governare: dal "reddito di cittadinanza" ai vaccini, ai trattati, il tutto chiuso in un documento di 39 pagine, che è stato messo a punto dagli "sherpa" di Lega e M5s e che nel weekend sarà sottoposto al giudizio degli iscritti dei due partiti. Voto online per i militanti pentastellati, ai gazebo che saranno allestiti nelle principali piazze italiane per gli elettori leghisti, come hanno annunciato mercoledì in due separati messaggi video su Facebook i due leader.

Contratto di governo, l’ultima bozza: dai migranti alla flat tax, ecco le proposte di Lega e 5 stelle

Il Corriere della Sera ha pubblicato ieri una nuova bozza del “contratto di programma” tra Lega e Movimento 5 Stelle (con data 16 maggio 2018, ore 19). Si tratta del documento finale prodotto dal gruppo di lavoro formato da parlamentari ed esperti dei due partiti. La bozza sarà ora esaminata dai due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che avranno il compito di decidere su alcuni aspetti non ancora del tutto chiariti, come l’euro e i rapporti con l’Europa. I punti principali della bozza sono:

L’introduzione di un sussidio di disoccupazione (impropriamente chiamato “reddito di cittadinanza”) per coloro che si trovano in condizioni di povertà relativa e che ammonta a circa 780 euro a persona, per un costo totale di 17 miliardi di euro l’anno. Alcuni dettagli dovranno essere discussi dai due leader;

Un taglio delle tasse sul reddito di lavoro (impropriamente chiamata “flat tax”) che prevede l’introduzione di due aliquote IRPEF al 15 e al 20 per cento e un’aliquota fissa al 15 per cento per le società. L’esatto importo delle aliquote dovrà essere discusso dai due leader;

L’introduzione del vincolo di mandato per i parlamentari, sulla base dell’articolo 160 della Costituzione portoghese, secondo la quale decade dal seggio il parlamentare che si iscrive a un partito diverso da quello con cui è stato eletto;

Si parla della possibilità di modificare i trattati europei, ma i due leader dovranno decidere come. Al momento nel contratto è presente un riferimento alla possibilità di uscire dalla moneta unica, ma è una parte soggetta a possibile revisione dai due leader;

Si parla di aumento delle espulsioni degli immigrati irregolari e della creazione di centri per il rimpatrio e le espulsioni, ma i dettagli e le dimensioni di queste operazioni di rimpatrio dovranno essere decise dai due leader;

Nel programma si parla ancora dell’istituzione di un “governo ombra”, chiamato “comitato di riconciliazione” che avrà il compito di risolvere le controversie nate all’interno della coalizione. L’organo sarà formato dal presidente del Consiglio, dai ministri competenti per la questione discussa, dai due leader di partito e dai capigruppo. I compiti del “comitato” sono stati ridotti in seguito alle pesanti critiche ricevute in questi giorni.

Gelmini: "Tentativo Lega-M5s possibile grazie a Berlusconi"

"Se questo tentativo tra Lega e Movimento 5 Stelle è stato possibile lo si deve al presidente Berlusconi che, con un gesto di responsabilità, ha consentito che non si rompa il centrodestra, da un lato, e, dall'altro, che avesse luogo questa possibilità di dare un governo al Paese dopo 70 giorni di stallo. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Adesso si tratta di capire se questo governo nasce e per fare che cosa". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Radio Anch'io".

"Governo a trazione grillina, votiamo no"

Queste invece le parole di Maurizio Gasparri, senatore azzurro: "Ho sostenuto già in queste settimane che Forza Italia, fermo restando il ruolo responsabile e propositivo che è tipico del nostro partito, non può che votare decisamente no all'ipotizzato e nascente governo a trazione grillina. Mi fa piacere che questa posizione si stia affermando come leggo dalle dichiarazioni di autorevoli colleghi in queste ore. La nostra benevolenza è per gli italiani, non per chi fa annunci senza fondamento e su certe materie propone un governo che marcia nella direzione opposta a quella indicata dal centrodestra agli elettori", conclude l'esponente di Forza Italia.