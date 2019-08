Consultazioni, è il giorno dei "big": trattativa M5s-Pd in salita, Zingaretti alza già l'asticella

È oggi il giorno che potrebbe rivelarsi decisivo per la crisi di governo. Al Quirinale per le consultazioni con Sergio Mattarella salgono i big: Movimento 5 stelle, Pd, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Obiettivo dichiarato: verificare se esista la possibilità di mettere in piedi un esecutivo di legislatura. Altrimenti, si tornerà alle urne. La trattativa tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle non è ancora decollata: non sarà affatto facile, perché per fare un governo vero, un governo politico, ci vuole una convergenza politica. L'esecutivo non dovrà nascere con l’intento di evitare il voto, ma dovrà avere solide basi programmatiche e numeriche: difficile, ma non impossibile.

Governo Pd-M5s: tutte le ipotesi

Secondo alcuni retroscena odierni i termini di una possibile convergenza tra Pd e Movimento 5 stelle potrebbero prevedere a Palazzo Chigi un premier vicino al Movimento 5 stelle (no a un Conte bis) e un democratico a Bruxelles come commissario europeo. Paolo Gentiloni, oppure Enrico Letta. Ma siamo nel campo delle ipotesi: Mattarella si aspetta un nome entro lunedì, altrimenti l'unica ipotesi sul campo resta il voto. Tuttavia "per assurdo" il timing serrato del Colle potrebbe anche essere un vantaggio per stringere l'accordo. "Una volta individuato un programma e un nome condiviso per palazzo Chigi, siamo certi che Mattarella ci darebbe un po' di tempo per la squadra di governo" mormora qualcuno.

Trattativa governo M5s-Pd: Zingaretti alza l'asticella

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha messo in chiaro che un esecutivo può nascere solo nel nome della discontinuità, nei nomi e nei temi. Senza alcun contratto di governo. E con conseguente inevitabile autocritica pentastellate su vari temi, dalla politica economica alla guerra del governo Lega-M5s alle Ong. Zingaretti parla di governo "di svolta", totalmente nuovo (nelle persone e nei contenuti) e che si fondi su un accordo solido. Dice il segretario dem: "Nel governo Conte è stato fatto errore in partenza, con un contratto che conteneva cose in contraddizione tra loro, uno strumento debole e fragile. Se deve nascere un governo deve nascere sulla condivisione di un programma per l'Italia". Di fatto, un'alleanza politica. Per il Movimento 5 stelle sarebbe una novità assoluta, una vera e propria alleanza.

Zingaretti mettendosi di traverso rispetto a un Conte bis (e ancora di più alla fantaipotesi di Di Maio a Palazzo Chigi) di fatto sposta in alto l'asticella della trattativa. Chi sta seguendo la trattativa - racconta Adnkronos - spiega che i messaggi che arrivano dai pentastellati sono ondivaghi: "Di Maio prima ci dice che lui sarebbe fuori da un nuovo governo, poi invece ci fa sapere che il premier dovrebbe essere lui...". Su un punto sembra che siano d'accordo sia dem che Di Maio: il no a Roberto Fico premier.

Consultazioni, primi timidi sì a nuovo governo

Il Gruppo delle Autonomie del Senato, ha affermato la capogruppo delle Autonomie al Senato, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni al Quirinale, è disponibile ad appoggiare un governo Conte bis sostenuto da una maggioranza M5S-Pd. "Riteniamo molto irresponsabile - ha spiegato Unterberger - pensare di votare in autunno". Per Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto del Senato, il voto anticipato sarebbe "pericoloso per il nostro Paese", per questo bisogna "avere la buona volontà e la generosità di provare a costruire un governo politico di legislatura". Con lei Pietro Grasso, Emma Bonino, e Riccardo Nencini.

Consultazioni, Salvini chiederà a Mattarella "elezioni subito"

A poche ore dalla salita al Colle, Matteo Salvini chiarisce che a Mattarella "chiederemo elezioni subito". Quella del voto, resta la via che la Lega vorrebbe imboccare il prima possibile, dopo la crisi agostana. Ottobre, ma anche novembre vanno bene per aprire i seggi elettorali. Ma tra i suoi sono in molti a non farsi illusioni, convinti che le sirene estive che danno per vicino l'accordo di governo tra l'ex alleato Di Maio e il partito democratico, per il nuovo governo, siano veritiere. L'ipotesi di un governo M5S-Pd dai leghisti oggi "è data per molto probabile, di sicuro in costruzione".

E Berlusconi? Da sempre abituato a giocare su più tavoli, il Cav salirà al Quirinale per ribadire a Sergio Mattarella il suo 'no' secco a una nuova maggioranza M5S-Pd-Leu (non vuole essere tacciato di inciucismo) e sottolineare la ferma volontà di tornare alle elezioni con il centrodestra unito, lasciando, però, nello stesso tempo intendere di essere disponibile, qualora ci fosse un appello in questo senso del presidente della Repubblica, a partecipare - "per il bene del Paese" - a un esecutivo di ampio respiro, con tutti i partiti dentro, in grado di approvare la manovra e di tranquillizzare i mercati.

Crisi di governo, consultazioni oggi 22 agosto

Ecco il calendario delle consultazioni di oggi al Quirinale.

Consultazioni Giovedì 22 agosto 2019

ore 10.00 - gruppi parlamentari "Fratelli d’Italia" ore 11.00 - gruppi parlamentari "Partito Democratico" ore 12.00 - gruppi parlamentari "Forza Italia" – berlusconi presidente". ore 16.00 - gruppi parlamentari "Lega-salvini premier" ore 17.00 - gruppi parlamentari "Movimento 5 stelle"

Foto: Salvini davanti a Palazzo Chigi (Ansa)