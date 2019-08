Verso il governo M5s-Pd: centrodestra sull'orlo di una crisi di nervi

A destra le trattative per un governo giallorosso lasciano scorie. La Lega che si ritrova impotente nonostante il 30 per cento abbondante nei sondaggi, Fratelli d'Italia che vuole la mobilitazione di piazza, Forza Italia divisa come mai in passato e che sperava nel voto: in caso di elezioni anticipate il centrodestra unito otterrebbe infatti - secondo tutti i sondaggisti - un ottimo risultato. L'eventuale governo Pd-M5s, che metterebbe all'opposizione tutti i partiti di centrodestra, non va giù a Salvini, Berlusconi e Meloni

Governo M5s-Pd, Salvini: "Giochi di palazzo"

"Ha vinto il partito delle poltrone'', questo è un governo ''di perdenti'', frutto di ''giochetti di palazzo''. Matteo Salvini ieri ha convocato in serata una conferenza stampa al palazzo dei gruppi al Senato e spara ad alzo zero contro il nascente maggioranza M5S-Pd. Il 'Capitano' non grida all'inciucio stavolta, ma al ''ribaltone'' e ripete più volte che ''l'unico collante''' di Zingaretti e Di Maio sono le ''poltrone''. Non si appella alla piazza (le ''insurrezioni risalgono al 1848''), ma a stento nasconde la sua rabbia per la giravolta dei suoi ex soci di palazzo Chigi, i Cinque stelle: '' Ci vuole ''davvero del fegato a fare la rivoluzione con Prodi e Renzi...''.

Il leader della Lega non si arrende e in cuor suo spera ancora in un fallimento dell'intesa Pd-pentastellati e invoca le urne per capitalizzare i consensi: ''La via maestra è il voto, noi siamo qui, siamo pronti, prima o poi si andrà alle urne in questo paese...''. ''A Mattarella ribadiremo che la via più democratica è andare alle urne''. E ancora, Salvini promette che in caso di elezioni, il Carroccio è ''pronto a una manovra economica epocale''. Ora si prepara a fare l'opposizione con Berlusconi e Meloni? Ha visto o sentito i suoi alleati?, chiedono i cronisti. ''Ci sentiremo per le regionali, si vota in Calabria Emilia Romagna e Calabria''.

Governo Pd-M5s, lo sconcerto di Forza Italia

"Lo psicopagliaccio ordina e i grullini eseguono. Contrordine compagni, ora il Pd è un partito perfetto con cui formare un governo. Il comico, che incassava compensi esentasse per le sue recite, dispone a suo piacimento quel che devono fare i parlamentari. È pronta anche la consultazione della cosiddetta piattaforma Rousseau. Il risultato, come sempre, darà ragione a chi formula la domanda. Consultazione libera e trasparente? Veramente è un`altra pagliacciata dello psicopagliaccio". Lo ha dichiarato il senatore Fi Maurizio Gasparri commentando le trattative per un nuovo governo.

Ha sperato fino all'ultimo che non si arrivasse all'accordo tra M5S e Pd. Ora che la trattativa è avviata alla conclusione, Silvio Berlusconi non nasconde il proprio "sconcerto" per il matrimonio tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il Cav, a quanto apprende l'Adnkronos, si è detto "preoccupato" per la nascita di un governo definito di "ultra-sinistra".

Meloni: "Vogliono Prodi Presidente della Repubblica"

"Per il Pd chiedere il voto è sovversivo, scendere in piazza a manifestare è sovversivo, scrivere sui social è sovversivo. Per loro solo fare inciuci di palazzo per fregare la volontà popolare è democratico. Ma Fratelli d'Italia non si fa intimidire da questa gente: la sovranità appartiene al popolo, voto subito!" cosi scrive Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sui social. "Mi pare che ora si siano arresi tutti all'inciucio Pd-M5s. Noi non ci arrendiamo, e ribadiamo che siamo pronti a scendere in piazza", ribadisce poi all'Adnkronos.

Secondo Meloni "una delle ragioni per le quali vogliono impedire che si vada a votare, impedire che Fdi vinca le elezioni, che la Lega vinca le elezioni, che altri partiti vincano le elezioni, è che la prossima legislatura dovrebbe essere quella che elegge il nuovo Presidente della Repubblica e non si vuole che ci sia qualcuno che vuole difendere l'interesse nazionale che elegge un Presidente che vuole difendere l'interesse nazionale italiano". "E qual è il nome -ha aggiunto- che stanno apparecchiando questi signori per la prossima presidenza della Repubblica? Il nome è quello di Romano Prodi. Uno che ha svenduto tutto lo svendibile dell'Italia dall'Iri in poi, ed è quello che il responsabile del nostro ingresso nell'euro alle condizioni in cui ci siamo entrati".