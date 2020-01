Governo, l'avviso di Renzi: "Quanto durerà? Non possiamo stare con Toninelli tutta la vita"

Quanto durerà il governo Conte bis? "Questo lo vediamo dopo la verifica. Noi siamo per arrivare a fine legislatura, ma non ci possono chiedere di stare con Toninelli tutta la vita" dice oggi il leader di Italia viva Matteo Renzi in un'intervista ad Avvenire, proprio a proposito della durata del governo.

"A me non interessa l'alleanza stabile" con il M5s. "A me interessa il Paese stabile. Se Pd e 5 Stelle si vogliono sposare, è un loro diritto farlo. Noi abbiamo fatto questo governo solo per evitare i pieni poteri a Salvini - insiste Renzi -. Siamo pronti a dare una mano, ma non a diventare giustizialisti per far piacere a Di Maio. Non accetterò che al Sud si diano sussidi senza creare i posti di lavoro che lo sblocco dei cantieri - ad esempio - permetterebbe. Sa quante persone chiedono di lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza? È una follia".

Orlando al M5s: "Smettetela con l'antipolitica"

Anche nel Pd ci si interriga sulle prospettive future dell'esecutivo. "Quali sono le condizioni per governare? La prima è smetterla con l'antipolitica. Se i cinque stelle continuano ad avere queste fiammate di antipolitica alla fine distruggono loro stessi. Ed è un nostro problema nella misura in cui alla fine non solo si indeboliscono in modo irreversibile, ma riflettono anche una luce negativa sull'azione di governo." Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, in un'intervista al Corriere della sera.

"Il problema è il racconto della politica che il Movimento Cinque Stelle continua a utilizzare tutte le volte che entra in una fase di conflitto - osserva -. Se la politica viene associata in automatico alla corruzione, se il Parlamento viene associato allo spreco, alla fine tutto questo racconto peggiora la percezione della realtà degli italiani, che già non è positiva, e quindi finisce per generare quelle paure che vengono cavalcate da Salvini. Non solo: così si depotenziano i risultati che si riescono a mettere in campo con questo governo".

Sia Orlando sia Renzi sanno benissimo che il voto in Emilia Romagna sarà importante, ma non decisivo per le sorti del governo: "Sappiamo che questa volta la partita è aperta e che dovremo fare più fatica che in passato, però ci sono tutte le condizioni per vincere. Il partito sta facendo un lavoro enorme: c`è una mobilitazione eccezionale e credo che l'entrata in campo delle Sardine abbia migliorato il clima" dice Orlando.

Secondo Renzi "Bonaccini ha dimezzato la disoccupazione, fatto crescere il Pil, lavorato per la sua Regione. Domenica 26 si vota per una regione, non si fa un sondaggio per il governo. Per questo invito il premier a pensare ai cantieri da sbloccare, non all'Emilia".

Berlusconi: "Se vinciamo in Emilia Romagna svolta storica"

"Se vinceremo in Emilia-Romagna - come credo e spero accadrà - sarà una svolta storica, che va persino al di là della tenuta del Governo Conte: significherà che il sistema di potere costruito della sinistra non tiene più da nessuna parte". Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un'intervista a La Verità. "Così come la vittoria in Calabria della nostra brava Jole Santelli sarà il simbolo della riscossa del Sud", aggiunge.