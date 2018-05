Salvini: "Siamo pronti, o si parte o ce lo si dica subito e si torna a votare"

"Abbiamo messo nero su bianco il programma con le cose da fare, ora ci si dica che si parte o si torna a votare". Così il segretario federale della Lega Matteo Salvini in un video su Facebook.

Salvini: "Basta con politica suicida imposta dalla Ue"

"Se seguiamo ancora per altri anni le ricette di Bruxelles e di Berlino e ingoiate da un'indegna sinistra che ha governato in maniera servile e suicida, il debito sale e il lavoro scende. Noi vogliamo fare il contrario. Occorrono scelte coraggiose, dire dei no, essere uomini liberi e non ricattabili. Se pensate di farmi paura, avete trovato quello sbagliato".

"Pare che nella lista dei ministri proposta dalla Lega e dai M5s ci sia qualcuno non gradito all'establishment. Ad esempio il professore Paolo Savona - dice Matteo Salvini - è un sardo, un economista, un esperto. Che ha il solo torto, secondo qualche giornalista, intellettuale e qualche politico, di aver osato dire che questa Ue non va bene e ai tempi dell'ingresso dell'Italia nell'euro, di aver avvertito che era un'invenzione" a vantaggio dei tedeschi. "Ehhh- sbotta Salvini- qualcuno che osa mettere in discussione la sacralità di questa moneta unica? E come può questo qua fare il ministro?"

"L'Italia non ha nulla da imparare e invidiare dai politici francesi, tedeschi e lussemburghesi. Guardate un po' in casa vostra, guardate le ricette di austerità dove ci hanno portato. Basta con le ricette di Bruxelles ingoiate da una indegna sinistra che ha governato in maniera asservita: il debito è salito e il lavoro sceso".