Il governo si fa, Salvini è furioso: "1 a 0 su rigore, ma la partita è lunga"

"Il voto su Rousseau? Sarebbe stato più serio chiedere il parere a 60 milioni di italiani". Matteo Salvini è furioso dopo il sì degli attivisti del M5s all’accordo col Pd. "Sono orgoglioso che la Lega sia fuori da questo mercato delle vacche disgustoso" afferma il ministro in un video postato su facebook. E rivolgendosi ai 5 Stelle li accusa di avere "un fegato che io non ho". "Sono passati dal governo con la Lega al governo con il Pd e con Leu, non vi invidio" dice Salvini.

Che poi torna anche sulla crisi di governo. La decisione di rompere? "Mi avevano detto chiaramente che la Flat tax non ce l’avrebbero fatta fare", spiega Salvini che accusa poi il M5s di continuare con la politica dei ‘no’ anche ora che l’esecutivo gialloverde è alle spalle. "Vogliono dire no alle trivellazioni, no alla costruzione di nuovi inceneritori. E cosa facciamo caro Luigi, i rifiuti ce li mangiamo?".

Secondo Salvini la lista dei ministri del nuovo esecutivo sarà decisa "per metà da Parigi e per metà da Berlino". Un governo dunque eterodiretto da Bruxelles."L’importante per loro era salvare la poltrona e togliere Salvini dal governo. 1 a 0 su rigore. Complimenti, però la partita è lunga. Ma noi non molliamo. Preferisco mantenere la mia dignità e andare in giro per le strade a testa alta".

Quanto a quello che qualcuno ha definito un suicidio politico (il suo), Salvini dice: "Avevo sottovalutato la fame di poltrone del Pd e dei 5 Stelle? Sì. Avevo sottovalutato la loro voglia di potere? Sì. Meglio ingenuo che altro. Spartitevi le poltrone, spartitevi le presidenze, qui trovate gente che non molla. (…). Non permeterremo che il nuovo governo degli orrori smonti quello che abbiamo fatto in un anno di fatica".