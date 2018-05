Governo, stallo senza fine: tocca a Mattarella, Di Maio vuole il voto

Ormai sono quasi due i mesi passati dalle elezioni del 4 marzo, ma dopo tutto questo tempo, l'Italia non ha visto neanche l'ombra di un Governo. Prima il Movimento 5 stelle e il centrodestra hanno “litigato” su chi dovesse portare lo scettro del vincitore, poi sono iniziate le consultazioni e le trattative. Salvini e Di Maio hanno provato a convolare a nozze, ma la presenza di Berlusconi nella coalizione del centrodestra ha allontanato i 5 stelle da qualsiasi ipotesi di intesa, tanto da farli 'scappare' verso il Pd. Un'opzione che ha provocato terremoti sia tra i dem che tra i pentastellati, fino alla chiusura totale arrivata negli ultimi giorni.

Così, a 50 giorni dal voto, la situazione rimane in stallo. Di Maio vorrebbe tornare al voto già a giugno, una possibilità difficilmente attuabile e che sembra non incontrare i favori del Colle. Mattarella preferirebbe formare una sorta di "governo di tregua", in grado di arrivare a fine anno per l'approvazione della Finanziaria e magari per fare qualche modifica alla Legge elettorale.

Il presidente della Repubblica, viste le enormi difficoltà incontrate nella formazione di un Governo, preferirebbe un esecutivo 'tappa buchi, prima del ritorno alle urne tra settembre e ottobre. Considerando che difficilmente Gentiloni accetterà di rimanere a Palazzo Chigi per altri 6 mesi, serve comunque un nuovo Governo. Con tutta probabilità il Capo dello Stato sonderà nuovamente il terreno e, se non dovessero esserci passi in avanti, dovrà spendersi in prima persona.

L'appello di Mattarella

Intanto, in occasione delle celebrazioni della Festa dei Lavoratori, Mattarella ha lanciato un appello affinché in questa diatriba prevalga il benessere comune, quello dell'Italia: “Non mancano difficoltà nel nostro cammino. Tuttavia, dove c'è il senso di un destino da condividere, dove si riesce ancora a distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte, il Paese può andare incontro, con fiducia, al proprio domani”.

Di Maio: “Andiamo presto al voto”

In un post per il Primo Maggio, Luigi Di Maio ha ribadito la sua volontà di tornare alle urne in assenza di un accordo per formare il governo: “Revisione del Jobs Act e della legge Fornero, centri per l'impiego e pensione di cittadinanza sono tutte cose che eravamo pronti ad inserire nel contratto di Governo per cambiare finalmente l'Italia ma "sono tutte cose che gli stessi partiti che oggi vi riempiranno di auspici e moniti si sono rifiutati di fare perché hanno preferito tenersi stretti Berlusconi e Renzi piuttosto che cambiare tutto. Andiamo al voto il prima possibile!".

Fico: “Tocca a Mattarella”

Sull'argomento è tornato anche il presidente della Camera Roberto Fico: “La situazione è sotto gli occhi di tutti. I tentativi sono andati così come avete visto, ora tocca al presidente Mattarella. Io ho piena fiducia in lui".