Governo, rebus sul nome del premier: si va verso il "triumvirato"

Il nome del prossimo premier? Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma secondo le ultime indiscrezioni sta tramontando la possibilità di una staffetta tra Salvini e Di Maio. Per il presidente del Consiglio, Lega e 5 Stelle potrebbero invece optare per un nome terzo, di altro profilo e con un'impronta politica forte, secondo quanto riferiscono fonti del M5s ad AdnKronos. "Non un tecnico alla Monti, per intenderci". Un premier che però sarà coadiuvato, nella sua azione, dai maggiori azionisti del governo, ovviamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

I due leader avranno un ruolo forte e di affiancamento, una sorte di 'co-premierato'. In buona sostanza si tratterà, spiegano le stesse fonti, di una specie di "triumvirato" di fatto, dove le decisioni verranno assunte collegialmente. Il nome del premier - che ovviamente dovrà avere il gradimento sia di Lega che del M5s - dovrebbe essere comunicato al Colle entro domenica sera.

Governo, ultime notizie: pesa il veto di Berlusconi?

L'ipotesi di una staffetta tra Salvini e Di Maio sarebbe impraticabile anche per via di un veto espresso da Silvio Berlusconi: tra le condizioni dettate dall'ex premier, ci sarebbe infatti anche un secco no a Di Maio o Salvini presidenti del Consiglio. Uno dei nomi che si è fatto molto nelle scorse ore come possibile premier resta quello di Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Salvini e capogruppo alla Camera, presente al vertice di Montecitorio. A far la parte da leone, spiegano dallo staff del Movimento, sarà comunque il contratto di governo che andrà realizzato punto dopo punto. Intanto nel weekend proseguiranno gli incontri, sia dei tecnici a lavoro sul programma comune che dei due leader.

Il selfie di Salvini su Twitter

"Stiamo lavorando per voi". Lo scrive Matteo Salvini su Twitter, pubblicando un selfie che lo ritrae appoggiato a una ruspa.