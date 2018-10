Stop al condono: schiarita Lega-M5s dopo i venti di crisi

Nessuna crisi di governo in vista. Il Consiglio dei ministri chiamato a placare le polemiche sul "condono" e sullo scudo sui capitali all'estero è durato quasi tre ore. Il Cdm era stata preceduto da un vertice del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E' stato raggiunto l'accordo per far passare il decreto fiscale senza condono tombale e senza scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero. Ci si impegna inoltre, confermano Salvini e Di Maio in conferenza stampa, a rafforzare in sede parlamentare il saldo e stralcio per le persone in difficoltà. Nel governo non c'è intenzione di varare "nessuna patrimoniale". "Lavoriamo anche di sabato, non ci fermiamo mai", due i punti all'odg: "il dl fiscale e la lettera dei commissari europei alla quale occorre rispondere entro lunedì alle 12". Sul dl fiscale ora c'è la "stesura definitiva", "risulterà dunque deliberato sia nella riunione pregressa che in quella di oggi. C'è pieno accordo". Così il premier Giuseppe Conte al termine del cdm che ha approvato il dl fiscale.

La lunga giornata

Una "tregua armata" quella tra i due leader. Anche se la querelle condono ha trovato una soluzione, i due vicepremier ancora stamattina non si sono risparmiati frecciatine. "Ovviamente oggi c'è un cdm, chiariremo questione del condono e della pace fiscale, daremo due copie a Salvini così non si sbaglia, anche perché la smettesse con questa storia della panna montata, non la buttasse in caciara...", ha affermato Luigi Di Maio parlando nel piazzale antistante Palazzo Chigi, replicando al segretario della Lega che, in un'intervista al 'Corriere della sera', aveva detto: "Ma è normale che loro abbiano montato tutta 'sta panna e poi neanche abbiano una proposta?".

Quindi arriva la proposta del capo politico dei 5 Stelle di smetterla e di andare in Cdm togliendo di mezzo "il condono per gli evasori, lasciamo la pace fiscale come scritta nel contratto per aiutare le persone nelle grinfie di Equitalia e poi si va avanti. Siamo una testuggine come governo, mi fa piacere che la Lega non voglia il condono: questo li rende degli amici ritrovati e ripartiamo". Smentendo poi, "e in questo penso di parlare a nome di tutto il governo - ha detto - qualsiasi tipo di ripensamento sul 2.,4%" del rapporto deficit/Pil "perché scendere al di sotto vuol dire non fare quota 100 per superare la legge Fornero, non fare il reddito di cittadinanza, non rimborsare i truffati delle banche e noi questo non lo possiamo accettare".

"Alla Lega non interessa nessun condono, nel contratto si parla di saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia solo per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non è riuscito a pagare tutto. Manteniamo gli impegni, rispettiamo il contratto e aiutiamo gli Italiani onesti, noi saremo felici e contenti", ha detto dal canto suo Matteo Salvini, a pochi minuti dal Cdm, affermando che con Di Maio "non ci siamo mai persi" (replicando così agli "amici ritrovati" di Di Maio).

Come cambierà il decreto fiscale

Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale, che contiene uno scudo penale anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio, dovrebbe quindi essere praticamente svuotato, se non cancellato (con tutte le conseguenze sul mancato gettito atteso per una parte delle misure della manovra). Il testo del decreto fiscale prevedeva all'articolo 9 una dichiarazione integrativa "speciale" che consente ai contribuenti di correggere "errori od omissioni ed integrare", con alcune modalità previste nello stesso articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, comprese le imposte sugli immobili all'estero e l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero. E questa era la prima nota dolente per i pentastellati, quella sulla quale hanno alzato le barricate perché finirebbe per essere una mini-voluntary.



La parte dell'articolo 9 del decreto fiscale però che M5s non poteva proprio digerire era quella scritta al comma 9 e che si discostava nettamente dal contratto di governo perché si configurava come uno scudo penale per reati come il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Il comma 9 dell'articolo 9 prevedeva la non punibilità per i reati tributari di "dichiarazione infedele", "omesso versamento di ritenute dovute o certificate", "omesso versamento di Iva". Ma andava molto oltre dicendo che la non punibilità c'è anche in caso di "riciclaggio" e "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" o anche in caso di "autoriciclaggio" (se effettuato entro il 30 settembre 2019) se questi reati si sono commessi compiendo i reati tributari di dichiarazione infedele e omesso versamento di ritenute o di Iva.