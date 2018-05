Governo: Cottarelli lascia il Quirinale, ma non c'è la lista dei ministri

Giallo al Quirinale. Carlo Cottarelli, il premier incaricato dal Presidente della Repubblica per formare un nuovo Governo, ha lasciato il Colle dopo il colloquio con Sergio Mattarella senza rilasciare dichiarazioni (e senza presentare la lista dei ministri). Ora è alla Camera. Secondo Alessandra Sardoni, inviata di La7, "Cottarelli era atteso al Senato ma non vi andrà". Stando a quanto si apprende Cottarelli tornerà al Quirinale domattina.

"Il premier incaricato Carlo Cottarelli ha avvisato il Capo dello Stato dello stato della situazione i due si rivedranno domattina". Lo riferisce Giovanni Grasso, relazioni con la stampa del Quirinale. Nulla di fatto quindi per la formazione del nuovo governo dopo il colloquio tra Carlo Cottarelli e' il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Secondo indiscrezioni raccolte da Paolo Celata (La7), Cottarelli tornerà sì al Colle domani, ma per rimettere il mandato. Si andrebbe dunque verso un ritorno anticipato alle urne, forse anche a fine luglio. Si tratta ovviamente di indiscrezioni che per ora non hanno conferme ufficiali.

Di Maio: "Voto a luglio? Va bene"

"Voto a luglio? Per me va bene, bisogna votare il prima possibile". Così Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti prima di lasciare la Camera. Ad ogni modo, sottolinea il capo politico grillino, "decide il Presidente della Repubblica". A chi gli chiede se non sia più responsabile aspettare ottobre per risolvere la questione Iva, Di Maio replica: "Era più responsabile far nascere un governo".

Il Pd chiede lo scioglimento delle Camere

"Noi chiediamo immediatamente lo scioglimento delle Camere per andare a elezioni. Noi si' chiediamo le elezioni, noi si' chiediamo la verifica. Se invece si chiede di cominciare a lavorare e' evidente che da parte vostra non c'e' la verita' di andare a elezioni", dice il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci a proposito della richiesta di M5s e Lega di far partire le commissioni.