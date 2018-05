Governo, Lega e M5s danno la parola "alla base": ma ora il voto stuzzica Salvini

Chiedono altro tempo Lega e Movimento 5 stelle: il Quirinale lo concede, anche se la formazione di un governo non è dietro l'angolo. Ma ora devono essere Di Maio e Salvini ad andare fino in fondo, anche se il mancato - forse impossibile - accordo sul nome del premier potrebbe ormai far saltare tutto. Meglio un governo politico, questo è il ragionamento che si fa sul Colle più alto, che un esecutivo del presidente e qualche giorno in più per arrivare a vararlo non può rappresentare un problema.

Del resto il sentiero già indicato dal capo dello Stato negli ultimi giorni ha argini perentori: da un lato il mantenimento degli impegni europei con particolare riferimento al debito e ai conti pubblici, dall'altro il fatto che premier e ministri devono passare dal vaglio, non 'notarile', del Quirinale.

Tempi supplementari

Probabilmente questa ennesima concessione di tempi supplementari occuperà tutta la settimana perchè se sul contratto per il "governo del cambiamento" la trattativa è piuttosto avanti - anche se su alcune materie come immigrazione, infrastrutture, sicurezza e giustizia restano distanze - sui nomi la partita è tutta da giocare. Dopo giorni in cui la via maestra sembrava quella del "premier terzo", con un florilegio di nomi comparsi sui giornali e subito bruciati (da Massolo a Sapelli, tanto per citarne due), ieri si è tornati a riflettere sull'ipotesi di un premier politico. Qui ad essere sempre in campo è il nome Di Maio, mentre per la Lega c'è chiaramente Salvini ma anche, con quotazioni mai scese a sentire i rumors, Giancarlo Giorgetti che agli occhi di molti ha esperienza, storia e profilo per approdare a Palazzo Chigi, essere 'digerito' dai Cinquestelle e superare il test del Quirinale.

Parola agli iscritti su Rousseau e nei gazebo

In ogni caso se i nodi non si dovessero sciogliere, però, tutto può sempre saltare con un ritorno alle urne. A ricordarlo ci pensa Matteo Salvini che, al termine del colloquio al Quirinale, usa toni molto diversi da quelli adottati da Di Maio che invece è "soddisfatto" di aver "portato a casa" molti punti del programma e anche di aver ottenuto una ulteriore dazione di tempo. Che servirà anche per la consultazione on line degli iscritti del Movimento cinque stelle sulla bontà del contratto di governo mentre la Lega ricorrerà, sabato e domenica prossima, a un referendum ai gazebo (tutti i cittadini potranno dire la loro, ma ovviamente "l'invito" è rivolto più che altro al popolo del Carroccio). Tra i punti principali del contratto di governo che sarà sottoposta al voto nei gazebo della Lega, l`abolizione della legge Fornero, nuove regole per l`immigrazione, legittima difesa, Flat tax, riformulazione dei trattati europei.

Il punto è che senza un premier che "stia bene" ai due contendenti, tutti i discorsi sui programmi hanno un valore relativo.

Perché la Lega non teme le urne

Il messaggio di Salvini ai naviganti è chiaro: il Carroccio non ha paura delle urne, anzi. Se si dovessero guardare "i sondaggi e la convenienza" la Lega andrebbe dritta al voto intenzionata ad aumentare i suoi consensi, ma detto questo "farò di tutto" per dare "un governo serio" al Paese. Altra condizione: mano libera sull'immigrazione "se la Lega va al governo". Non poco, vista la distanza di posizioni con i Cinquestelle.

La Lega non teme le urne perché i sondaggi la continuano a premiare oltre le più rosee aspettative dello stesso Salvini. Secondo Swg nelle intenzioni di voto degli italiani cresce ancora la Lega (al 25,5%, un balzo enorme rispetto al voto del 4 marzo), flette leggermente invece il M5s. Stabile il Pd. "E' più vicino un accordo per il voto" scherzava ieri il capogruppo della Lega alla Camera Giancarlo Giorgetti davanti a chi gli chiedeva se dopo le posizioni espresse da Di Maio e Salvini al termine dopo i colloqui con il presidente Mattarella,fosse più vicino un accordo tra le due forze politiche oppure una rottura.

Il nuovo sondaggio SWG per la7:

Forza Italia mette in guardia Salvini

"Dopo le consultazioni odierne del presidente Mattarella siamo preoccupati e scettici. Tra Lega e Movimento 5 Stelle regna ancora molta confusione, le distanze restano ben visibili e al momento non si intravede la luce in fondo al tunnel. Berlusconi, con il suo gesto di responsabilità, ha tolto ogni alibi per la formazione del governo, ma oggi emergono con grande rilevanza le difficoltà a dialogare con un Movimento come quello guidato da Di Maio: inaffidabile e incompetente. Avevamo messo in guardia l`amico Salvini. Speriamo, nonostante tutto, che riesca a far valere la voce del centrodestra e i nostri programmi". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Casini: "Mattarella impeccabile"

"Il Quirinale avrebbe tradito la Costituzione se avesse dato l`incarico a Salvini, visto che il centrodestra è distante dall`avere la maggioranza in parlamento. Mattarella è stato impeccabile". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini durante la registrazione di Roma Incontra. "Se 5 Stelle e Lega fossero stati tenuti fuori sarebbe stato un problema -spiega - perché la gente si sarebbe domandata il valore del loro voto. Ma ora non si può accusare la politica di autoreferenzialità e invece Salvini e Di Maio devono assumersi le loro responsabilità".