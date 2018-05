Governo, Giuseppe Conte in bilico: il silenzio di Mattarella è "assordante"

Giuseppe Conte è in bilico, nessuno scommette più su un incarico a breve per il candidato premier proposto da Lega e M5s. "Può saltare" dice il deputato del M5s Emilio Carelli.

Governo, ultime notizie

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha ancora sciolto la riserva. Il capo dello Stato sta con tutta evidenza cercando di capire quale possa essere la soluzione dell'attuale situazione politica. Un parlamentare del Movimento 5 Stelle, dopo l'ennesima riunione Salvini-Di Maio (che anche ieri sera hanno blindato la figura del giurista), si è spinto a dire che "i tempi si allungano" e che Mattarella nutrirebbe delle "perplessitá" sulla figura di Conte. Molte fonti confermano un allungamento dei tempi nell'incarico e di "dubbi" non meglio specificati.

M5s: "Conte può saltare". "No, avrà l'incarico"

"Giuseppe Conte? Non escludo che possa saltare". Emilio Carelli, deputato del Movimento 5 stelle ed ex direttore di Skytg24, lo ha annunciato in diretta ad Agorà, su Raitre. La candidatura del professore è a rischio "perché non sappiamo cosa succederà oggi".

C'è confusione all'interno dello stesso M5s, perché Danilo Toninelli, capogruppo del M5s al Senato, ai microfoni di '6 su Radio 1', dice cose diverse: "Conte resta il nostro candidato e quello della Lega" per palazzo Chigi. Il presidente Mattarella ha incontrato ieri la seconda e la terza carica dello Stato per completare il suo percorso istituzionale. Sono convinto che oggi verrà dato l'incarico e finalmente tra pochi giorni potrà partire questo governo che sarà un governo politico".

Mattarella, il suo è un silenzio assordante

Il silenzio di Mattarella sta diventando assordante. Il capo dello Stato sono giorni che non interviene sulla vicenda, se non indirettamente (ma non troppo) citando Luigi Einaudi e ribadendo, attraverso le sue parole, i poteri del presidente della Repubblica e il non essere un semplice notaio delle decisioni prese dai partiti. E continua a non intervenire anche se parla con le sue iniziative. Nessuna parola sulla vicenda del curriculum vitae di Conte né sull'acceso sentimento anti euro dell'ex ministro (indicato come uno dei prossimi ministri del governo giallo-verde) Paolo Savona. Ma l'aria che si respira è quella di estrema cautela. Anche per la giornata di mercoledì non sono attese svolte.

Che cosa succederà nei prossimi giorni

E' evidente che i tempi per la definizione della vicenda potranno allungarsi, , ma non si puó andare avanti all'infinito. Per questo, non escludendo sorprese nelle ultime ore, il giorno giusto per una chiusura del cerchio potrebbero essere giovedí. Mattarella deve fare la prima mossa.

Lega e Movimento 5 stelle

Nonostante le polemiche sul suo curriculum, sia la Lega che i 5 stelle per ora non arretrano sulla figura indicata al capo dello Stato come presidente del Consiglio. Fonti del Carroccio, dopo l'incontro tra i due leader, assicurano: "Per noi non è cambiato nulla". E dai pentastellati la difesa del professore di diritto privato arriva via blog e dalla bocca della capogruppo alla Camera, Giulia Grillo. La Lega conferma anche che il nome per il ministero dell'Economia resta quello di Paolo Savona. "Tutte le obiezioni su Savona le abbiamo apprese dai giornalisti. Con Mattarella non ne abbiamo parlato e non abbiamo avuto parere negativo. Mattarella legge i giornali, con lui abbiamo parlato di tutto e non è stato toccato il nome di Savona. Il capo dello Stato non ci ha detto 'No, non è gradito, ripensateci'. Se ce lo dirà in un secondo momento ne prenderemo atto. Savona è il nome messo sul tavolo", ha spiegato Gian Marco Centinaio, capogruppo del Carroccio al Senato.

Salvini: "O si parte o si torna al voto"

"O si parte e si cambia, o allora si torna a votare e vi chiediamo la maggioranza per governare da soli. Stiamo facendo esercizio di yoga per far partire il governo, ma se qualcuno dice non si fa, non si può, non potete, non sapete, allora ditelo". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, in una diretta su Facebook ieri sera. "Noi abbiamo fatto tutto il lavoro e gli sforzi possibili, siamo pronti. Non c'è tempo da perdere: o si cambia l'Italia o si vota".

"Noi siamo pronti, altro tempo da perdere non c'è. Se c'è qualcuno in Italia o all'estero che vuole fermare questa marcia, lo dica. Non siamo fatti per perdere tempo. Abbiamo fatto tutto il lavoro possibile e immaginabile, di ascolto, compromesso, costruzione, e a questo punto siamo pronti. O si parte o ce lo si dica subito", ha aggiunto Salvini.

Boldrini: "Cantonata"

"A chi ha votato il M5s pensando di poterci ritrovare istanze del progressismo diciamoglielo: avete preso una cantonata! Il #contrattodigoverno è un programma di estrema destra" dice Laura Boldrini, deputata di Leu.

"Sarà il presidente della Repubblica a dire a chi andrà conferito l'incarico. A tutti è chiara la farraginosità con cui si è costruita questa alleanza. Ciò dimostra la debolezza di impianto programmatico dell'alleanza. Le cose scritte nel programma del M5s sono del tutto contraddittorie con quelle scritte in quello della Lega. Hanno cercato delle mediazioni improvvisate e poco credibili. Questa fragilità si è dimostrata nella scelta del candidato Presidente del Consiglio, che non è un uomo politico: è un tecnico. Dopo aver tuonato per mesi e mesi contro il 'governo dei tecnici' siamo di fronte ad un governo che si affida ai tecnici" fa sapere Piero Fassino (Pd) a Radio Radicale.

Di Battista: "Pd nemico del popolo"

"Mai nella storia repubblicana un governo - tra l'altro non ancora nato - aveva già ricevuto così tante critiche. Che ad avanzarle sia la stampa mi sta anche bene, ma che a parlar di coperture finanziarie siano quei deputati del Pd che negli ultimi 5 anni hanno trovato denari per vitalizi, guerre di invasione mascherate da missioni di pace, progetti fallimentari come il TAV, mancette e bonus vari per tentare di comprarsi il consenso e ingenti regalie alle 'banchette degli amici', è davvero ridicolo". Lo scrive Alessandro Di Battista su Facebook.

"Continuino, continuino pure. Sono percepiti ormai - prosegue l'esponente M5s - per quel che sono: i nemici del Popolo e il Popolo, quando ne ha la possibilità glielo fa presente. Avete visto i risultati in Valle d'Aosta? Gli italiani il PD non lo vogliono all'opposizione, lo vogliono veder sparire, e Renzi, almeno per una volta, sembra volerli accontentare".