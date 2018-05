Governo Cottarelli, Salvini 'minaccia' Berlusconi: Forza Italia spaccata

Centrodestra già spaccato su Carlo Cottarelli. Se Fi e Berlusconi votano o si astengono sul nome indicato dal Quirinale, "mi pare evidente" che l'alleanza di centro destra si rompe. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a "Circo Massimo" su Radio Capital.

"Ieri - ha aggiunto - non ho parlato con Berlusconi, ma ho letto il suo comunicato in cui dice 'viva viva i risparmi degli italiani sono in sicurezza'. Se in fondo non ci fosse stata la firma di Berlusconi, sembrava un comunicato di Renzi o Martina. Adesso arriva Cottarelli e vediamo se l'alleanza regge".

Certo che Matteo Salvini è un po' curioso nella sua linea dei due pesi e due misure: la Lega poteva sostenere il tecnico Conte in coalizione con i 5 Stelle senza rompere l'alleanza di centrodestra ma se Berlusconi sostiene il tecnico Cottarelli l'alleanza di centrodestra si rompe — Daniele Bellasio (@dbellasio) 28 maggio 2018





Ma al momento Forza Italia appare spaccata tra chi, come Renato Brunetta, appare orientato a votare la fiducia al nuovo esecutivo di emergenza, e chi, come Giorgio Mulè, annuncia che Cottarelli non avrà in voti di Fi.

"Dobbiamo difendere il risparmio degli italiani dalla speculazione", ha detto Brunetta in un’intervista alla Stampa, "e la figura di Cottarelli, con un governo del Presidente, potrebbe rappresentare a fase di tregua di cui c’è bisogno. E accompagnare il Paese alla urne anche senza la fiducia del Parlamento".

Mulè: "Governo Cottarelli? Non siamo interessati"

Di parere opposto Giorgio Mulè, deputato e portavoce dei gruppi di Fi alla Camera e al Senato. Un governo di tregua? "Non siamo interessati”, le parole di Mulè a Repubblica. “Quando il 9 maggio Berlusconi diede il via libera alla trattativa 5S-Lega disse due cose: Fi non avrebbe sostenuto né quel governo, né uno del presidente o tecnico. A maggior ragione adesso l'esecutivo deve essere politico. E siccome dopo tutto quel che è successo è molto difficile possa esserci ancora una possibilità per un governo di centrodestra, l' unica strada per noi è il voto".

Sulla possibilità che Carlo Cottarelli, chiamato al Quirinale nel tentativo di formare un governo tregua, possa raggiungere i numeri pergovernare, Mulè precisa: "Il parlamento attuale dice in maniera chiarissima che il governo di Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento. Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle, quindi è un governo che nasce già minoritario".

Gelmini: "L'orizzonte sono le elezioni anticipate"

"L'Italia sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Servono nervi saldi per evitare che il conto della crisi politica in atto sia pagato dalle tasche degli italiani. L'orizzonte ora sono le elezioni anticipate, a cui occorre però arrivare con i risparmi dei cittadini in sicurezza, con i conti pubblici in ordine e con una legge elettorale che consenta al Paese di essere governato". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Occorre, in questa fase -avverte Gelmini- evitare un cruento scontro istituzionale che potrebbe avere pericolose ripercussioni per la futura stabilità della nostra Repubblica. La richiesta di impeachment nei confronti del presidente Mattarella, come giustamente sottolineato ieri da Berlusconi, è un atto irresponsabile, che non condividiamo. Forza Italia c'è, con il suo senso di responsabilità, ed è pronta a tornare al voto con la stessa coalizione il cui programma è stato premiato dagli italiani lo scorso 4 marzo", conclude.