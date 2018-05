Governo, Salvini e Di Maio scelgono i ministri poi (forse) si parte: c'è anche Fdi

Molti elementi convergenti fanno ritenere che oggi sia il giorno decisivo per il nuovo governo, primo fra tutti il repentino annullamento degli impegni elettorali di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il segretario della Lega avrebbe ottenuto che il presidente di Fratelli d'Italia possa entrare - come da lui già auspicato - a far parte della squadra di Governo.

A 90 giorni dalle elezioni politiche e a 10 dalle prossime elezioni amministrative lo stallo politico potrebbe aver visto il suo ultimo colpo di scena ieri sera quando il capo politico del Movimento 5 stelle ha ottenuto dal Capo dello Stato ulteriore tempo per trovare la sintesi di un governo politico, constatando come per il governo del presidente la fiducia fosse tutt'altro che agevole.

Il calendario dice che oggi potrebbe essere il giorno giusto: da domani pomeriggio il Quirinale sarà nel pieno delle celebrazioni della Repubblica. E l'incombere di appuntamenti internazionali vede il capo dello stato spingere verso una rapida soluzione della crisi.

Governo ultime notizie

Matteo Salvini, appena arrivato a Roma, dopo aver annullato gli impegni elettorali in Lombardia, dovrebbe vedere in giornata Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, una serie di incontri per mettere a punto l'accordo sul governo giallo-verde, con l'ok allo spostamento di Savona e l'ingresso di Fratelli d'italia nell'esecutivo. È quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Via Bellerio.

Sempre a Montecitorio si è svolto un incontro tra Salvini e Meloni. A darne notizia è il deputato di Fdi Ignazio La Russa, che ha partecipato al colloquio tra il leader della Lega la presidente di Fratelli d'Italia.

Fratelli d'Italia sarà la stampella del Governo

"Aabbiamo espresso la disponibilità a rafforzare il governo - Lo dice Ignazio La Russa, Fdi, dopo l'incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Con quali forme e con quali metodi non è ancora stato deciso, se ne comincia semmai a discutere adesso"

"Il dato fondamentale è che vogliamo essere fino in fondo patrioti e fare di tutto, anche cambiando un'impostazione critica che abbiamo espresso più volte. L'unica cosa sicura è che l'intento è quello patriottico"

Da La Russa aperture anche sul programma di Governo. "Un governo l'Italia lo deve avere, questa è l'unica maggioranza che si è manifestata - conclude La Russa - Nel programma peraltro vi sono cose per cui non abbiamo fatto salti di gioia ma vi sono anche cose che appartengono al programma che abbiamo sottoscritto".

Savona fuori dalla squadra di governo

Ma, a quanto emerge, l'ipotesi di rilanciare il governo giallo verde, su cui anche il leader della Lega si starebbe orientando, resta appesa alla decisione dello stesso Paolo Savona, al centro della trattativa delle ultime ore, per un possibile 'spostamento' di ministero.

Sarebbe proprio l'economista euroscettico a dirsi non disponile ad ipotesi diverse da quella che lo vedrebbe a via Venti Settembre, titolare del Mef.

Il partito di Salvini spinge per non bloccare tutto sul nome di Savona. In campo anche il Senatur Umberto Bossi che ha consigliato al 'capitano' di non lasciar sfumare questa possibilità.

Intanto, relativamente al totoministri, dopo la probabile intesa con Fratelli d'Italia, alla Difesa potrebbe sedersi la leader Giorgia Meloni.

Fratelli d'Italia nel governo?

Alla Camera si è svolto un 'brainstorming' tra i vertici di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni alle prese con la proposta sul piatto di un ingresso al governo. Ben altro che un appoggio esterno o la dote di un ministero di secondo piano, bensì come ministro della Difesa. La proposta non sarebbe stata ufficializzata con interlocuzioni istituzionali, in questa fase di contatti "informali", ma è l'opzione più solida messa in campo.

Ferma restando l'incognita di un via libera M5S, Fratelli d'Italia, secondo quanto trapela dall'incontro, vuole vederci chiaro sull'intera operazione, che non può prescindere da alcuni punti chiave del programma dei 'patrioti'. Insomma, il 'contratto' firmato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non potrebbe essere oggetto di una semplice adesione della destra.

Ma nella traduzione di un programma, e di una squadra, di governo, almeno alcune delle priorità di Fdi dovrebbero essere riconosciute come parte integrante della piattaforma dell'esecutivo in gestazione. La soluzione definitiva, nelle attese di chi ha partecipato all'incontro, è messa in conto per il primo pomeriggio, a seconda delle reazioni M5S e delle consultazioni, formali o informali, del Quirinale.

Cottarelli alla Camera

Il premier incaricato Carlo Cottarelli è entrato giovedì mattina in aula alla Camera non certo per leggere, con un inatteso colpo di scena, il discorso programmatico e chiedere il voto di fiducia, ma solo per visitare l'emiciclo.

Impegnato da giorni a Montecitorio nei colloqui e negli incontri legati al mandato ricevuto, il presidente del Consiglio incaricato si è concesso una passeggiata al di là della soglia della Sala dei Busti, per un breve tour nel Palazzo e visitare l'aula deserta. Accompagnato dal personale, Cottarelli si è intrattenuto per alcuni minuti nell'emiciclo, dal quale si è poi allontanato utilizzando una delle uscite laterali per evitare l'incontro con i giornalisti.

