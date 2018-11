Salvini-Di Maio, fine di un amore: dal 'bacio' alla 'guerra social', il nuovo graffito

C'eravamo tanto amati, adesso un po' meno. Su un muro di Porta Ticinese a Milano è comparso un nuovo graffito firmato TvBoy con protagonisti i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dopo bacio tra i due politici comparso a Roma qualche mese fa e poi rimosso, realizzato sempre dallo street artist italiano, adesso la 'passione' scoppiata nel periodo post elezioni tra i leader di Lega e Movimento 5 Stelle, sembra essere svanita. Almeno per come la vede TvBoy che ha ritratto i due politici mentre si danno le spalle, intenti a utilizzare i loro smartphone, con dietro di loro un cuore spezzato.

La nuova opera chiamata "La guerra dei social" vuole essere proprio una sorta di continuazione ideale del primo disegno romano, battezzato "Amor Populi". Un amore non a lieto fine che è finito appunto in guerra "a suon di like e dirette Facebook" commenta su Instagram l'artista.

Il graffito fa parte di una serie di lavori di Tvboy spuntati nella notte sui muri di Milano: ci sono Rino Gattuso e Luciano Spalletti, rispettivamente nelle vesti di un americano e di un cinese; c'è Cristiano Ronaldo in costume arcobaleno e Chiara Ferragni con l'aureola in versione madonna laica, con figlio in braccio e bottiglietta d'acqua in mano.