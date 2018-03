Grasso e Boldrini ai saluti: "Cinque anni intensi"

"Il mio ultimo atto da presidente del Senato è qui alle Fosse Ardeatine, insieme al presidente Mattarella e alle altre autorita'. Sabato saranno passati esattamente 74 anni dalla barbara uccisione di 335 nostri martiri: rendergli omaggio significa ricordare gli orrori del passato per costruire 'una patria migliore e duratura pace fra i popoli'". E' quanto scrive il presidente uscente del Senato Pietro Grasso in un post sulla sua pagina Facebook.

"Sono stati 5 anni intensi, segnati da momenti difficili per il Paese. E' stato un indescrivibile onore essere il presidente del Senato - sottolinea -. Ho esercitato il mio ruolo 'seguendo solo e soltanto la voce della mia coscienza', così come avevo promesso nel discorso di insediamento; l'ho fatto rispettando al massimo l'istituzione che temporaneamente ho rappresentato, cercando di renderla più moderna, più efficiente, più vicina ai cittadini. Non sarebbe mai stato possibile senza gli uomini e le donne che con grandissima competenza, passione e dedizione lavorano ogni giorno nell'amministrazione, dal segretario generale agli assistenti. Grazie, grazie di cuore per avermi aiutato nello svolgere un compito così complesso". "In attesa della prima seduta del nuovo Parlamento, al prossimo o alla prossima presidente - conclude Grasso - i miei più sinceri auguri di buon lavoro".

Boldrini: "Servono figure di garanzia"

"Il mio successore? Non mi azzardo a dire un nome, servirebbe una figura di garanzia. Sarebbe brutto che tutte le cariche istituzionali fossero rappresentate da uomini, quindi una donna tra camera e senato, per come la vorrei io, ci vorrebbe". Lo dice Laura Boldrini, presidente uscente della Camera e deputata LeU, al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"E poi - ha aggiunto a Rai Radio1 la Boldrini - ci vorrebbe una persona che non facesse confusione tra il ruolo politico e quello istituzionale. Sarebbe un errore imperdonabile usare la presidenza della Camera per portare avanti un'agenda politica". In queste ore si individua in Roberto Fico il nome giusto per quel ruolo. Come le sembra? "Eviterei di parlarne. Sono nomi che circolano per considerazioni giornalistiche. Nei colloqui che Grasso ha avuto con le forze politiche, inclusi i Cinquestelle, non sono stati fatti nomi. Quelli arrivano sempre all'ultimo momento".