"Traditore", e poi le bandiere M5s bruciate: Grillo contestato

Beppe Grillo è stato duramente contestato a Lecce da un gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle, davanti al teatro Politeama, per il "cedimento" da parte del Movimento sul gasdotto Tap e sull'Ilva di Taranto.

Beppe Grillo contestato a Lecce da attivisti M5s

Nel mirino dei manifestanti, secondo quanto riporta l'Ansa, è finito anche il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. "Grillo ha tradito i valori 5 Stelle", ha urlato un attivista. Sono state anche bruciate bandiere del Movimento 5 stelle, con slogan come "siamo passati dal vaffa-day al vaffa-Grillo".

Nel corso della protesta degli attivisti, il fondatore del M5s è stato definito "garante di Ilva" e "garante di Tap". I manifestanti, che si sentono presi in giro dalle promesse non mantenute dai 5 Stelle, si sono poi rivolti a chi ha varcato l'ingresso del teatro Politeama greco per assistere allo show del comico: "Non date i vostri soldi a chi ha tradito il nostro territorio".

Pochi giorni fa, un gruppo di attivisti aveva contestato Grillo al teatro Brancaccio di Roma, poco prima del suo show. Francesca Benevento, consigliera del Municipio XII di Roma, aveva spiegato le ragioni della protesta: "Ci avete tradito, Grillo si dimetta da Garante". "Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini", aveva aggiunto Benevento mostrando un cartello con un elenco di dossier dove, a suo parere, il M5s ha voltato faccia ai suoi elettori: dalla Tav al Tap, dalla libertà vaccinale al "no" all'immunità fino al "no" alla lottizzazione della Rai".