Quando Grillo diceva "mai con Salvini, complice della distruzione del Paese"

"Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il M5S non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del Paese". Lo scriveva Beppe Grillo. Era il 23 gennaio 2017. Colpisce oggi leggere questo tweet del garante e fondatore del Movimento 5 Stelle, nelle ore in cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio lavorano per limare un accordo per un governo "legastellato".

La politica - si sa - è fatta di strategie mutevoli, cambi di prospettiva, però...

E' Il Post a tirar fuori questo vecchio "cinguettìo" di Grillo, riproponendo in un video le altre dichiarazioni "poco carine" che si sono scambiati dirigenti di Lega e Movimento 5 Stelle.

Il M5S non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del Paese — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 23 gennaio 2017