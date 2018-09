Via libera del Consiglio dei ministri al ddl anticorruzione

Il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che prevede misure per il contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione. La riunione si è conclusa alle 19 ed è durata circa due ore. "Oggi viene varato un disegno di legge ‘spazzacorrotti’. E’ una prospettiva di onestà, per andare a testa alta" ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso di un incontro con la stampa a Palazzo Chigi.

"L’Italia è un paese che è stato dilaniato dalla corruzione. Ma questa è una legge all’avanguardia". Insomma "ora è certo che chi sbaglia paga", ha aggiunto. Un provvedimento cardine riguarda il cosiddetto "daspo per i corrotti" dopo la condanna in via definitiva.

Daspo a vita, ma solo per condanne superiori ai due anni

Il Daspo a vita dai pubblici uffici ci sarà, ma solo "per chi è stato condannato in via definitiva a una pena superiore a due anni" ha spiegato Bonafede. "La misura è prevista con gradualità, per le condanne fino a 2 anni può avere durata da 5 a 7 anni".

"Per anni gli onesti si sono visti scavalcati dai disonesti", ora "con queste misure diciamo agli onesti che lo Stato è dalla loro parte, stabiliamo un po' di giustizia sociale". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando in conferenza stampa dopo il Cdm.