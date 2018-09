Insulti sessisti sui social: bufera sul consulente di Toninelli

Finisce ancora nell'occhio del ciclone Gaetano Intrieri, il consulente dei Trasporti che per il ministero di Danilo Toninelli ha curato dossier come Alitalia, l'Airbus della Ethiad preso in leasing dal governo Renzi, Anas/Ferrovie, Aeroporti di Roma. Dopo le polemiche sul curriculum 'gonfiato' e su una condanna subita per bancarotta, Intrieri è finito sulla graticola per alcuni insulti sessisti indirizzati a una utente su Twitter.

I fatti risalgono allo scorso agosto, quando Intrieri (@gfi65) ha intavolato una discussione sulla vendita (poi sfumata) del calciatore della Lazio Milinkovic Savic con un account con un nome femminile. Un botta e risposta che quando, a un "fatti meno canne", Intrieri replica deciso: "Tu fai meno pom....". Ma non finisce qui, perchè poco dopo il (futuro) consulente del Mit aggiunge: "Io mi faccio le canne e lei non può fare pom....? Ottimo, allora si metta a gambe aperte". In un altro tweet, Intrieri poi scrive "...è lo zimbello che si scopa quella gran put.... di tua madre".

Gaetano Intrieri, consulente di @DaniloToninelli su Alitalia, raffinato signore dedito ai complimenti alle signore. pic.twitter.com/ITZNc01tpu — Riccardo Puglisi (@ricpuglisi) 20 settembre 2018

I tweet dello scorso agosto sono stati rimessi in rete oggi da Riccardo Puglisi, professore di Economia all'università di Pavia e redattore de 'La voce' con cui Intrieri qualche giorno fa, per la vicenda del curriculum, avea già 'incrociato le lame' su Twitter: "Essere attaccato da questo signore che me ne darà conto in tribunale insieme ai suoi sodali è davvero una medaglia", aveva scritto il consulente del Mit. A indignarsi, adesso, è tra gli altri la cantante Fiorella Mannonia che scrive: "Che squallore!!".

Intanto, sulla sua pagina Facebook, Intrieri oggi ha annunciato: "Da 1 settimana mi trovo di fronte ad un attacco mediatico verso la mia persona senza soluzione di continuità", ma "vorrei concludere avvisando i giornalisti che tanto si interessano a me su mandato dei potenti uomini della comunicazione che tra poco lascerò il ministero, quindi inutile continuare a scrivere scrivere scrivere".

Intrieri spiega ancora: "Giusto il tempo di tentare di mettere a posto qualche centinaio di dipendenti Sardi di Air Italy e di aiutare un ministro straordinariamente per bene e pieno di amore per il proprio Paese su due o tre cosucce e me ne andrò sicuro di fare un favore a tanti e soprattutto a quelli che sono venuti sino a sotto casa per chiedermi gentilmente di lasciare perdere".