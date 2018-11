Di Maio, scende in campo il padre: "Luigi attaccato con ferocia, non ha colpe"

"Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli". Lo sottolinea in un'intervista al Corriere della Sera Antonio Di Maio, il padre del vice presidente del Consiglio italiano e leader politico dei Cinque Stelle, dopo il caso sui lavoratori in nero nell'azienda di famiglia e il sequestro di alcuni beni su terreni di loro proprietà.

"Le due vicende sono totalmente differenti", puntualizza a chi gli fa notare analogie con il caso del padre di Matteo Renzi, "Mio figlio, giustamente, ha preso le distanze dagli errori che ho commesso, ha garantito subito la massima trasparenza presentando tutte le carte. Non si è sottratto alle domande, non ha fatto nulla per favorirmi o nascondere fatti e ha fatto bene. Lo conosco, è mio figlio, non avrebbe potuto avere altro comportamento perché è una persona onesta".

C'è però chi ha chiesto le dimissioni del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economica. "E' la cosa che mi dispiace di più", prosegue Antonio Di Maio nell'intervista, "Hanno attaccato Luigi con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa. Non era a conoscenza di nulla. Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli. Tornare indietro non si può ma se potessi riavvolgerei il nastro per non ripetere gli errori del passato. Questo non è possibile quindi posso solo dire che mi dispiace".

Riecco Di Battista: "Cercano di distrarre Luigi"

"Cercano di distrarre Luigi Di Maio, che sta risolvendo crisi aziendali, occupandosi del reddito di cittadinanza, vogliono far fallire la sua attività politica. Ma confido molto nel fatto che più certi attacchi sono scomposti e più gli italiani si renderanno conto di chi sta dalla parte del sistema e di chi prova a cambiare le cose". Lo afferma Alessandro Di Battista, in una diretta Facebook. "Ho visto - ironizza poi - che ci sono i droni che vanno sul terreno del papà di Di Maio, mandati per verificare la presenza di calcinacci.... Se ci sono illeciti per carità, ma sono preoccupato anche per tutti i nani da giardino illeciti che ci sono in Italia. Inviare i droni è ridicolo".

"Ho mandato un messaggio a Luigi Di Maio che sta subendo un linciaggio mediatico, stanno arrivando alla sesta generazione". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Porta a Porta" parlando della vicenda in cui è coinvolto il vicepremier del M5S. "Mi fido di Luigi, gli ho espresso la mia totale solidarietà", ha aggiunto.

Forza Italia: "Ripudia il padre pur di metterci pietra sopra"

"La storia recente del nostro Paese ha dimostrato che è sempre un errore imitare i più puri, perchè prima o poi si viene epurati. Oppure si casca negli stessi errori che si rimproverano ad altri. Il cappio della Lega non ha portato fortuna al partito di Bossi, la superiorità morale del Pci ha presentato un conto salato a Renzi e compagni. Ora tocca ai grillini, che si sono trovati invischiati in collaboratrici domestiche pagate in nero, concorsi universitari di dubbia imparzialità per professore diventato avvocato del popolo. Indubbiamente la vicenda più ilare è quella di Di Maio, pronto addirittura a ripudiare il padre pur di mettere una bella pietra sopra ai quotidiani imbarazzi". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena.

"Tutti da condannare? No, da compatire - aggiunge - per l'esperienza insufficiente a comprendere le virtù e i peccati dell'uomo, imprigionati dalla loro stessa intransigenza, vittime di una ghigliottina che ora aspetta le loro teste. Quanto tempo ci metterà il Paese a ritrovare un equilibrio tra impunità e giacobinismo? Il nostro impegno è finalizzato a questo.Imparare dagli errori del passato è la prima qualità per una classe politica che non va allo sbaraglio".