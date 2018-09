M5s alla prova della piazza: ad ottobre la "due giorni" a Roma in vista delle elezioni

Il Movimento 5 stelle divenuto forza di governo e dopo che i sondaggi hanno sancito il sorpasso della Lega, torna a confrontarsi con la sua agorà pubblica e dà appuntamento agli attivisti e simpatizzanti al Circo Massimo di Roma per il 20 e 21 ottobre.

La quinta edizione della kermesse "Italia 5 stelle" è stata annunciata oggi da Luigi Di Maio dopo un incontro con Beppe Grillo e Davide Casaleggio.

"La prima Italia 5 Stelle, pensata e fortemente voluta da Gianroberto, la organizzammo - ricorda il vicepremier - proprio al Circo Massimo nel 2014. Allora il nostro sogno era andare al governo per eliminare i vitalizi, per eliminare la corruzione, per dare il Reddito di Cittadinanza e non lasciare indietro nessuno, per restituire l'acqua pubblica ai cittadini.

"Ci saremo tutti. Ci saranno i portavoce a tutti i livelli, i ministri, ci sarò io, ci saranno Beppe e Davide, interverrà anche il Presidente Conte, l'avvocato difensore del popolo italiano"

Nelle intenzioni di Di Maio la due giorni pentastellata sarà l'occasione per festeggiare i risultati ma anche per rilanciare le idee del Movimento che negli ultimi sondaggi ha perso appeal sul suo elettorato. I motivi di questo andamento, quindi, possono essere ritrovati con le scelte degli argomenti dei due leader. Se da un lato il Viminale consente a Salvini un ampio margine di manovra su migranti e sicurezza; dall’altro, il capo politico pentastellato se la deve vedere con le spaccature interne allo stesso MoVimento, a partire dalle infrastrutture. Dopo Genova emerge la difficoltà nel parlare di grandi opere: il caso della Gronda, la rete viaria allo studio per non far asfissiare il ponte Morandi del capoluogo ligure, con il no dei grillini, è esemplificativo. Così si cerca di spostare il focus puntando alla nazionalizzazione delle autostrade, su cui restano i distinguo interni.

Il prossimo confronto tra i due vicepremier, dunque, sarà su flat tax e reddito di cittadinanza, i cavalli di battaglia usati in campagna elettorale da due forze che cento giorni fa erano dalla parte opposta della barricata.

La volata verso il traguardo delle elezioni europee

In attesa del prossimo confronto elettorale previsto per la primavera 2019 per il rinnovo del Parlamento europeo, il dato interessante è che l’esecutivo ha la fiducia della maggioranza assoluta degli italiani: l’area di governo resta intorno al 60% come non era mai accaduto dal 2008 quando a palazzo Chigi c'era Berlusconi alla guida dell'ultimo esecutivo ad avere un gradimento oltre il 50% dopo i primi cento giorni.