Italia a 5 Stelle, il Movimento "fa il tagliando" a Roma: attese 50mila persone

Al via l'edizione 2018 di Italia 5 Stelle. Al Circo Massimo sono già animati gli stand della manifestazione M5S, dove sabato sera interverrà il capo politico del Movimento e vicepremier Luigi Di Maio. Attivisti da ogni parte d'Italia, muniti di bandiere e magliette con il vessillo pentastellato, stanno arrivando nell'area dell'evento per partecipare alle attività in programma. Sono attese 50mila persone

Già sul posto il presidente dell'Associazione Rousseau Davide Casaleggio. Girano tra gli stand i parlamentari M5S, i quali per l'occasione indossano una maglietta gialla con la scritta "Il portavoce che ti ascolta". I cittadini potranno incontrare gli eletti M5S alle Agorà (Parlamento, Regioni/Europa e Sindaci) e ai padiglioni tematici dove si svolgeranno i workshop. Allestita anche un'area bimbi.

Italia 5 Stelle, c'è anche Di Battista

A partire dalle 18 circa sono previsti i primi interventi politici dal palco principale. Parleranno, tra gli altri, i ministri Giulia Grillo, Sergio Costa, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli e il presidente della Camera Roberto Fico. Alessandro Di Battista sarà in collegamento via Skype. Dalle aree merchandising "Ricordi a 5 Stelle" al padiglione Rousseau, dall'area ristoro (che quest'anno contempla anche cucina vegetariana e vegana) ai punti vendita dei "bicchieri a rendere" (l'evento è plastic free): molti gli stand allestiti per l'occasione.

Tre padiglioni raccontano la storia del Movimento 5 Stelle, con tanto di linea del tempo: le origini, le stelle nelle istituzioni e le stelle al governo. I volti di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo campeggiano sulla facciata di alcuni tabelloni.

Domenica interviene il presidente del Consiglio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, stando a quanto viene riferito da fonti dell'organizzazione, dovrebbe prendere parte domani alla manifestazione. Per quanto riguarda gli artisti, Edoardo Bennato - che domani si sarebbe dovuto esibire sul palco con Grillo - probabilmente darà forfait a causa di problemi di voce. Leggi su RomaToday

"E' l'incontro nazionale del MoVimento 5 Stelle dove tutti gli eletti, a tutti i livelli istituzionali, i simpatizzanti, gli attivisti e i semplici curiosi passano insieme un week-end di sogni, progetti, allegria, entusiasmo e passione per la politica. Se non ci siete mai stati è una buona occasione per sperimentare questa atmosfera incredibile": questo l'appello della Sindaca di Roma Virginia Raggi