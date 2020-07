Ladri hanno svaligiato il Parlamento Europeo durante il lockdown

Sarebbero una cinquantina i deputati del Parlamento europeo che hanno denunciato di aver subito un furto durante il lockdown. Proprio il blocco dovuto all'epidemia di coronavirus avrebbe offerto una copertura perfetta per i ladri che si sarebbero mossi senza problemi nella casa della democrazia europea rubando computer, tablet e altri oggetti dagli uffici di Bruxelles.

È il quotidiano Politico a rilevare come il servizio di sicurezza dell'europarlamento sia ora sotto inchiesta per non aver saputo impedire che i ladri si introducessero nell'edificio era praticamente vuoto avendo poi tutto il tempo di frugare tra le carte e aprire gli armadietti. Da Marzo a Maggio la sede di Bruxelles era rimasta infatti per lo più vuota perché eurodeputati e assistenti erano stati incoraggiati a a lavorare dai loro paesi d'origine come precauzione contro la diffusione del coronavirus.

L'eurodeputato tedesco Nico Semsrott, a cui sono stati rubati due computer portatili, ha dichiarato di essere deluso dalla mancata risposta da parte della direzione generale della Sicurezza del Parlamento europeo che non avrebbe poi avvertito gli eurodeputati dei furti. Semsrott ha pubblicato un video su YouTube dove mostra gli effetti del passaggio dei ladri che hanno portato via i computer, lasciando la confezione di cartone.

Ladri all'europarlamento: il video denuncia del deputato tedesco Nico Semsrott (fermo immagine da video youtube)

Un portavoce del Parlamento ha detto che l'assemblea è stata informata dei furti in aprile e che ha "aumentato il numero di agenti di sicurezza che pattugliano gli uffici", mentre "altri agenti hanno controllato gli accessi all'edificio". Dita Cháranzova, eurodeputata ceca del gruppo Renew Europe e vicepresidente per la sicurezza, ha dichiarato di aver chiesto una relazione sulle intrusioni.