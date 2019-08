Crisi di governo, la Lega alza i toni e invoca nuove elezioni: "Unica alternativa è il voto”

Dopo indiscrezioni e ipotesi, è arrivata la nota ufficiale della Lega con una posizione alla fine decisamente netta: “Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l’unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni”. Il Carroccio fa sapere di non aver “mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo”.

“C’è la consapevolezza e la presa d’atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l’Europa tra Lega e 5stelle ci sono visioni differenti”, scrive la Lega, che definisce il voto di ieri al Senato sulla Tav “l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione”.

"La nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari", ha risposto in Movimento 5 Stelle in una nota.

Conte al Quirinale per un colloquio con Mattarella

La nota è arrivata dopo l’incontro al Quirinale tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un colloquio che le fonti definiscono come semplicemente informativo, per fare il punto sulla situazione dopo il voto di ieri, durante mezz’ora e nel quale non si sarebbe parlato né di crisi né di dimissioni da parte del premier.

Nella serata di ieri, il vicepremier e ministro dell’Interno Salvini aveva avvertito dal palco di un comizio a Sabaudia che “qualcosa” all’interno della maggioranza di governo si era “rotto”, ribadendo ancora una volta la volontà della Lega di non volere “poltrone” e la necessità di un chiarimento, senza il quale sarebbe stato opportuno “ridare la voce al popolo”.

Di Maio: "I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti"

L’altro vicepremier Luigi Di Maio ha cancellato tutti gli appuntamenti previsti per oggi nella sua agenda per “impegni istituzionali”. Di Maio era poi intervenuto su Facebook, dicendosi stufo del "dibattito sulle poltrone". "I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti", ha detto. Senza entrare nel merito delle polemiche con la Lega, Di Maio aveva rilanciato i prossimi impegni per settembre: "Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari. Significa che alle prossime elezioni molti vecchi politicanti dovranno iniziare a cercarsi finalmente un lavoro".

Intanto le tensioni pesano sui mercati. Lo spread Btp-bund vola a 210 punti base dai 200 della chiusura di ieri.