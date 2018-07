La Lega evoca il complotto giudiziario: "Quella sentenza è un attacco alla democrazia"

La Lega è pronta a dare battaglia. All'indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio fino a raggiungere 49 milioni di euro, fonti della Lega - scrive l'Adnkronos - riferiscono la volontà di chiedere subito un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo il suo rientro dalla Lituania.

La Lega considera infatti come un "gravissimo attacco alla democrazia mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha precedenti in Italia e in Europa", si ragiona in ambienti del Carroccio.

Secondo la Lega il verdetto della Cassazione, che ha disposto il sequestro di Conti bancari, libretti o depositi al setaccio "ovunque venga rinvenuta qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord è un "attacco alla Costituzione, perché si nega il diritto a milioni di italiani di essere rappresentati".

Insomma, ragionano i leghisti, siamo davanti a "una sentenza politica che non ha senso giuridico". La Lega non ha paura, viene assicurato, c’è clima di grande tranquillità e serenità anche se c’è la consapevolezza che “ci vogliono impedire di lavorare ed esistere”, è la convinzione maturata.