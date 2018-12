Sondaggi, la Lega stacca tutti (e la rimonta del M5s non è all'orizzonte)

Vola la Lega nei sondaggi, e doppia se stessa."Le intenzioni di voto, alla data del 6 dicembre, continuano a premiare la Lega di Salvini che è stimata al 34,7 (+0,2 rispetto al rilevamento ultimo del 29 Novembre) e circa al doppio del voto del 4 marzo che sancì il 17,4%''. Lo rileva un sondaggio di Index Research per Piazza Pulita, programma de La7.

Il Movimento 5 Stelle non sembra patire affatto a livello di consenso per le polemiche legate al "caso" che ha coinvolto la famiglia del capo politico Luigi Di Maio: è sondato al 24,9 (-0,1 rispetto al 29 Novembre), comunque ancora sotto il 32,7 delle ultime elezioni politiche e lontanissimo dal Carroccio.

Pd e Forza Italia "stabili"

Calma piatta altrove. Non arrivano buone notizie (ma nemmeno negative) in casa Pd (alle prese con il caos primarie dopo il passo indietro di Minniti) . Sempre secondo il sondaggio, il partito che alle ultime politiche era arrivato al 18,7 % è sondato, al 6 dicembre, al 17,7 % (+0,2 rispetto al rilevamento di Novembre). Lieve inversione di tendenza invece per Forza Italia: il partito dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è al 7,5 % (+0,2 rispetto all'ultimo rilevamento), ancora abbondantemente sotto il 14 % di Marzo.

Nessuno spostamento per Fratelli d'Italia che, a Dicembre come a Novembre, è al 4%, con un -0,4 in relazione al voto delle politiche''. "Nessuna variazione anche per Più Europa che nelle intenzioni di voto si attesta al 2,3 % rispetto al 2,5 % del 4 Marzo. Per Mdp che era al 3,4 alle politiche si regista oggi un 1,7 ma incide la scissione annunciata dei partiti che hanno animato quella esperienza e il dato di Potere al Popolo che è al 2,2 rispetto all'1,1 raccolto nelle urne", concludono da Index Research.