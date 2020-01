Morte Kobe Bryant, la figuraccia della Lega (poi le scuse per il "disguido")

E' polemica per un tweet pubblicato dall'account ufficiale della Lega-Salvini premier a pochi minuti dalla morte di Kobe Bryant, il campione del basket Nba morto in un incidente in elicottero. Una gaffe per la "Bestia", la macchina social di Salvini, a poche ore dalla chiusura delle urne. Cosa è successo? Nel rilanciare una dichiarazione attribuita alla candidata leghista alle elezioni regionali in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, nel tweet di cordoglio per la scomparsa del campione sono apparsi infatti gli hashtag #26gennaiovotoLega e anche #Borgonzonipresidente.

La Lega e il tweet per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente

Il tweet, poi cancellato dopo qualche minuto, utilizzava la morte della leggenda Nba per veicolare un messaggio politico. Questo il testo del messaggio "incriminato": "Borgonzoni: Sconcerto per la tragica scomparsa di Kobe Bryant, un grande uomo e un grande campione, che amava la nostra regione e l'Italia. Un pensiero commosso e un abbraccio alla sua famiglia. #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente".

Le scuse della Lega: "Disguido tecnico"

Poi, sempre su Twitter, sono arrivate le scuse: "A causa di un disguido tecnico è stato pubblicato un tweet errato sulla scomparsa di Kobe Bryant. Ci scusiamo per l'inconveniente". Questa la spiegazione fornita: "E' accaduto ciò: tutti i post di Lucia Borgonzoni in questi giorni venivano automaticamente rilanciati anche sui canali Lega con l’aggiunta, automatica, degli hashtag elettorali. Ciò ha riguardato anche il post di cordoglio per la scomparsa di Kobe Bryant e ce ne scusiamo".

Ciò, tuttavia, non è bastato a spegnere la polemica.