Perché dopo il 5 settembre la Lega potrebbe scomparire

I fondi da requisire alla Lega? "Se il tribunale del Riesame conferma la condanna, il 6 settembre il partito chiude". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, rispondendo alle domande di Peter Gomez del Fatto quotidiano alla Versiliana. Insomma, qualora la magistratura dovesse decidere di requisire i futuri proventi del Carroccio, a quel punto - ha detto Giorgetti - è evidente che "un partito politico non potrebbe più esistere, perché non ha più soldi"

"I soldi che avevamo - ha affermato ancora il braccio destro di Salvini - sono già stati presi dalla magistratura". Il 5 settembre si deciderà se dovranno essere requisiti anche "tutti i futuri proventi, oggi fondamentalmente versamenti dei parlamentari e dei consiglieri regionali" Una data che potrebbe dunque segnare il de profundis della Lega per come l'abbiamo conosciuta.

Insomma, "se ci dovesse essere questo tipo di interpretazione da parte della magistratura questa conseguenza sarebbe definitiva". Giorgetti ha poi precisato che la Lega non contesta la decisione "in quanto tale, ma perché frutto di una sentenza non ancora definitiva, Arrivasse dopo una sentenza della Cassazione io non avrei niente da dire". Ma la Lega, "in teoria la Lega potrebbe essere assolta".

A ben vedere l'orizzonte del Carroccio non è però così plumbeo come potrebbe apparire. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, Salvini potrebbe infatti cogliere la palla al balzo e lanciare l'Opa definitiva sul resto del centrodestra. Come? Creando un nuovo partito-contenitore e riunire tutta la coalizione sotto un unico simbolo. Certo, bisognerà vedere se Fi e Fratelli d'Italia saranno disposti ad accettare la fusione a freddo con il Carroccio. L'altra alternativa è quella di "rifare la Lega", magari con un altro nome. Per ora ovviamente si tratta solo di ipotesi. L'unica certezza è che il 5 settembre la Lega rischia seriamente di scomparire, come ormai ammettono gli stessi vertici del Carroccio.