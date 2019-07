Russiagate sulla Lega, aperta un'inchiesta. Salvini: "Siamo scomodi"

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla trattativa - ad ora soltanto presunta - per finanziare la Lega con i soldi russi. L'inchiesta aperta dal palazzo di giustizia meneghino - stando a quanto riferisce Agi - è stata affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadato e Gaetano Ruta, entrambi del dipartimento "reati economici transnazionali".

Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, è tornato a difendersi dalle accuse: "Io da Mosca ho sempre portato a casa solo Matrioske, Masha e orso per mia figlia, chiunque dice il contrario mente".

"Siamo scomodi, è evidente, siamo indagati e intercettati e processati non solo in Italia".

Il caso - già sollevato da L'Espresso a febbraio - ieri si è arricchito di un audio pubblicato dalla testata online BuzzFeed News che raccoglie le voci di sei persone tra cui si distingue l'ex portavoce di Matteo Salvini, il milanese Gianluca Savoini, parlare con tre interlocutori russi prospettando un affare a sei zeri per finanziare la Lega in vista delle elezioni europee, camuffato da compravendita di carburante.

Lo stesso Savoini interpellato dall'Adnkronos spiega: "Non ci sono mai stati fondi né soldi per la Lega da parte di nessuno di quelli citati da Buzzfeed. Tutte parole e blablabla, come peraltro ha appena detto Salvini".

Ricordiamo che la legge in vigore all'epoca dell'incontro impediva ad un partito italiano di ricevere finanziamenti per più di 100mila euro da donatori stranieri, mentre la legge ora aggiornata impedisce in toto le donazioni da governi o entità straniere.

L'incontro si sarebbe tenuto all'hotel Metropol di Mosca lo scorso ottobre tra sei uomini, tre russi e tre italiani tra cui Gianluca Savoini, Presidente dell'Associazione culturale Lombardia Russia. Nell'audio l'ex portavoce del leader della Legache spiega: "Vogliamo cambiare l'Europa. La nuova Europa deve essere molto più vicina alla Russia".

Nell'audio pubblicato dal quotidiano online si sente quella che appare una negoziazione per un piano di finanziamento che, come spiega Alberto Nardelli, autore dello scoop, getterebbe un'ombra su una presunta partita di giro da ben 65 milioni di dollari. Ad ogni modo non vi è alcuna evidenza che lo scambio sia avvenuto.

Russiagate, Pd chiede commissione d'inchiesta

I capigruppo democratici di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci hanno annunciato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle rivelazioni circa il negoziato che si sarebbe tenuto tra esponenti vicini alla Lega e alcuni faccendieri russi. "Se il capo della Lega, ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, come affermato in queste ore, dice di essere estraneo alla vicenda emersa dalle inchieste giornalistiche e di 'non aver preso un rublo da Mosca' dovrebbe essere il primo a volere questa Commissione".

"Il Parlamento ed il Paese devono sapere se ci sono potenze straniere che finanziano partiti italiani perché ne garantiscano i propri interessi economici e geopolitici, se c'è qualche leader politico italiano pronto a svendere il nostro Paese e a manipolare la libera volontà degli elettori perché a libro paga di Stati stranieri".

Il giornalista di Buzz Feed autore dello scoop rivolge tre domande a Salvini, che attualmente sono rimaste inevase. Ovvero quali siano i rapporti del vicepremier e Savoini e per quale motivo il suo ex portavoce si sarebbe seduto durante un viaggio ufficiale a Mosca insieme al ministro a cena con Putin?

Inoltre Salvini sapeva dell'incontro che si era svolto al Metropol il 18 ottobre? E dei negoziati per finanziare la sua campagna elettorale?