"Perché siamo qui con Salvini": le interviste al popolo del "Capitano"

Tre treni speciali, 220 pullman. Dalla Puglia al Piemonte. Dalla Calabria al Veneto. Dalle Isole alla Lombardia. Il popolo di Salvini ha riempito Piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione della Lega di sabato 8 dicembre. Diverse decine di migliaia di persone tra donne, uomini, giovani e anziani hanno applaudito, incoraggiato, urlato "Grazie Matteo".

I detrattori dicono che il ministro dell'Interno rimpianga Berlusconi, altri che invece guardi al futuro da unico leader. L'Europa di domani e i risultati dei primi sei mesi del governo. Immigrazione, sicurezza, legittima difesa, scuola e made in Italy. Questi i principali temi affrontati. Ma chi sono i seguaci del vicepremier? Cosa pensano del governo gialloverde? Quali sono i temi più sentiti? E come vedono l'alleanza con i 5 Stelle? Siamo andati alla manifestazione della Lega per cercare le risposte.