Lega, prove di maggioritario: rompe col centrodestra, soli alle elezioni in Abruzzo

Uno strappo annunciato che fa dell'Abruzzo il primo laboratorio per una Lega davvero maggioritaria: il coordinatore regionale e deputato del Carroccio Giuseppe Bellachioma rompe l'alleanza del centrodestra, e con un post su Facebook annuncia: "La decisione è presa! In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua".

Bellachioma aveva anche caldeggiato l'ipotesi di un'alleanza con il Movimento 5 stelle, per riprodurre in chiave regionale il modello di governo gialloverde (o gialloblu, per dirla con il nuovo mood non più nordista del Carroccio). Solo poche ore fa il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri auspicava ancora un accordo di centrodestra tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e movimenti civici.

Dopo gli ultimi successi alle elezioni regionali in Valle d'Aosta e Friuli, per il partito del vicepremier Matteo Salvini sarà la prima occasione per testare sul campo l'appeal della sua Lega senza l'appoggio degli (ex) alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Gli ultimi sondaggi realizzati il 30 luglio scorso dall'istituto demoscopico Swg per La7 vedono la conferma della spinta "di governo" sul Carroccio. La Lega infatti sfonda quota 30% diventando primo partito a scapito del Movimento 5 stelle. Sotto il 20% il Partito Democratico, mentre Forza Italia non arriva neppure alla doppia cifra.

LEGA 30,3

MOVIMENTO 5 STELLE 29,7

PARTITO DEMOCRATICO 17,4

FORZA ITALIA 8,6

FRATELLI D'ITALIA 3,7

LIBERI E UGUALI 2,4

POTERE AL POPOLO 2,5

+EUROPA DI E. BONINO 2,1

ALTRO PARTITO 3,3

NON SI ESPRIME 32,3

Berlusconi: "Auspico termini anomalia Lega-M5s

"Il nostro orizzonte politico è e rimane quello del centrodestra. Ogni altra prospettiva, e in particolare gli accordi con il Pd, sono ovviamente esclusi, perché contraddirebbero la nostra storia e i nostri valori". Lo scrive in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

"Il nostro auspicio è che si esaurisca in fretta l'anomalia del governo giallo-verde, alla quale ci opponiamo con fermezza, perché danneggia soprattutto i ceti produttivi, chi lavora e chi cerca lavoro, mentre ci auguriamo che la Lega torni ad essere protagonista con noi di un centro-destra organico a livello nazionale e locale".

Forza Italia secondo Berlusconi gode ottima salute: "Nessun abbandono significativo è in atto ed anzi si registrano nuovi ingressi di amministratori locali provenienti dalle esperienze civiche in tante realtà italiane". La nota arriva dopo le speculazioni su un nuovo movimento che potrebbe nascere per sostituire Forza Italia sotto la guida del vicepresidente del partito, Antonio Tajani.

"L'altra Italia non è il nome di un progetto politico né tantomeno di un nuovo partito" spiega Berlusconi descrivendo "la vasta area sociale e culturale" che secondo il leader di Forza Italia "spesso non vota o disperde il suo voto".