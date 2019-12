Lega, la gaffe del tweet con l'immagine di Gesù e la frase di Gomorra

Gaffe dei social media manager della Lega che hanno condiviso (per errore) su Twitter un'immagine raffigurante Gesù accompagnato dalla citazione della serie tv Gomorra 'E mo c'arripigliamm tutt kill ke' o nuost' ('e ora ci riprendiamo tutto quello che nostro'). Il tweet in questione ha fatto il giro della rete, accompagnato da sfottò e proteste nei confronti del Carroccio. L'immagine poco dopo è stata rimossa. È comparso invece un tweet che ne dà una sorta di spiegazione:

"A causa di un errore nella procedura di traslazione da Facebook, nelle scorse ore sono stati tradotti in tweet non solo i post legittimi della pagina, ma anche alcuni post pubblicati da utenti esterni, che nulla c'entrano con la nostra volontà. Ad esempio, uno dei post traslati con una vignetta su Gesù non era ovviamente opera degli amministratori, bensì di un utente". Caso rientrato dunque: nessun post blasfemo, solo un errore tecnico: secondo la Lega è stato traslato per sbaglio un post di un utente messo su Facebook.