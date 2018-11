Dal Parlamento a Bruxelles: tutte le tappe della manovra

Martedì 6 novembre è iniziato ufficialmente l'esame della legge di Bilancio, a circa tre settimane dall'approvazione da parte del Consiglio dei ministro. L'inizio di un lungo cammino che, tra voto delle Camere e giudizio dell'Unione europea, ci porterà al via libero definitivo atteso per la fine dell'anno.

Un districato intreccio di date attraverso cui la Manovra dovrà superare la pagella di Bruxelles e una possibile procedura di infrazione.

6 novembre: avvio dell'esame del testo

Come detto all'inizio dell'articolo, martedì 6 novembre in commissione Bilancio della Camera è partito l'iter della manovra, con con lo stralcio delle norme inammissibili e un ufficio di presidenza che definirà il calendario dei lavori. Tra venerdì 9 e lunedì 12 novembre potrebbero essere programmate le prossime audizioni, mentre nei giorni seguenti cadrà il termine per gli emendamenti. Le votazioni dovrebbero partire tra il 20 e il 22 novembre.

8 novembre: nuove previsioni Ue

Giovedì 8 novembre la Commissione europea pubblicherà le previsioni economiche aggiornate, che terranno già conto dei saldi inseriti dall'Italia in manovra. Sarà uno snodo fondamentale perché fornirà un'idea aggiornata della distanza tra gli obiettivi e sull'impatto che le misure proposte dal governo Lega-M5s sulla crescita.

13 novembre: la risposta di Bruxelles

Il prossimo 13 novembre sarà il termine ultimo per presentare all'Europa una nuova bozza della legge di bilancio e anche la relazione con i 'fattori rilevanti' che, secondo l'Italia, giustificano lo scostamento dagli obiettivi, primo step per il rapporto sul debito che potrebbe aprire al strada a una procedura di infrazione. La lettera potrebbe partire dall'Italia già dall'8 novembre.

21 novembre: il giorno del giudizio

Mercoledì 21 novembre sarà un giorno cruciale. Per quella data è prevista la pubblicazione da parte della Commissione europea del parere definitivo sulla manovra. Già in quella occasione potrebbe partire la procedura di infrazione.

29-30 novembre: votano i deputati

A poco meno di un mese dall'avvio in commissione, la manovra è attesa nell'Aula della Camera, per il primo via libera.

31 dicembre: l'ultimo giorno per l'approvazione

Dopo aver ottenuto il via libera da Montecitorio la legge di Bilancio approderà prima in commissione Bilancio e poi all'Aula del Senato per la seconda lettura. L'ultimo giorno valido per approvarla sarà lunedì 31 dicembre.