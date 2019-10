Legge elettorale, intesa per le riforme e l'abbassamento dell'età di voto

'Omogeneizzare' il voto dell'elettorato, attivo e passivo, di Camera e Senato. Questo uno degli impegni assunti dalla maggioranza di governo nella riunione che ha visto siglare oggi l'intesa sulle riforme costituzioniali.

"Ci impegniamo a intervenire, nel corrente mese di ottobre - si legge nel documento che sancisce la 'stretta di mano' - sul progetto relativo all'abbassamento dell'età per il voto per il Senato della Repubblica per equiparare i requisiti di elettorato attivo e passivo di Camera e Senato.

"Ci impegniamo, altresì, a presentare un testo volto a modificare il principio della base regionale per l'elezione del Senato e per riequilibrare il peso dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica, a partire dall'elezione successiva a quella delle nuove Camere in composizione ridotta".

L'impegno è quello di aprire "entro dicembre" un percorso che coinvolga tutte le forze politiche di maggioranza, aperto al contributo dei costituzionalisti e della società civile, volto anche a definire possibili interventi costituzionali, tra cui quelli relativi alla struttura del rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo e alla valorizzazione delle Camere e delle Regioni per un'attuazione ordinata e tempestiva dell'autonomia differenziata.

Il testo firmato alla vigilia del voto dell'Aula della Camera sul taglio dei parlamentari è stato sottoscritto per il Movimento 5 Stelle da Francesco Silvestri e Gianluca Perilli, per il Partito Democratico da Graziano Del Rio e Andrea Marcucci, per Italia Viva da Maria Elena Boschi e Davide Faraone, per Liberi e Uguali da Loredana De Petris e Federico Fornaro, per il gruppo Autonomie del Senato da Julia Unterberger.